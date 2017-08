Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-08-30

PACHUCA, HGO.- El duelo en la cumbre entre Pachuca y América terminó igualado a uno, el 1-0 de la morelense, Lucero Ximena Cuevas Flores, a los tres minutos, y la respuesta de las locales, en el estadio Hidalgo, a los 72, Yamilé Franco, con lo que los dos escuadrones quedaron en 13 unidades, producto de cuatro triunfos y una igualada, adelante las tuzas por cuestiones de diferencia de goleo, con más 16 y las amarillas con más 12, sin saber lo que es perder en ninguno de los bandos.

Por el lado de las hidalguenses no se contó con la morelense, Mónica Ocampo Medina, ni en el banquillo, sin que se dieran a conocer las razones de la ausencia de una de las mejores jugadoras no sólo del equipo, sino de México, pero sí se contó con Karla Paola Nieto Castillo y con Fátima Monserrat Arellano Beltrán, y por el lado de las amarillas, además de la anotadora del gol, que con ello llegó a ocho, jugó Mónica Rodríguez Guzmán y Diana Izbeth Fierro Delgado; Diana salió al 81 por Alexandra Martínez y Lucero Cuevas al 88 por Zulma Hernández; del lado local, las dos jugaron los 90.

Las americanistas pronto se fueron al frente en los cartones, al minuto tres, y después se buscó hacer el segundo, pero las cosas no salieron, y, en el segundo periodo, se dieron las ocasiones para que las dueñas del terreno se apuntaran con el tanto de la igualada, al 73, en un partido que fue presenciado por más de 20 mil aficionados, lo que habla de que esta liga está prendiendo y poco a poco conquista a los aficionados, en gran medida por la entrega de las jóvenes en cada una de las acciones, pese a que no ganan los estratosféricos sueldos que tienen los hombres, y no todos llevan los colores prendidos.

En la jornada seis, mientras que las Tuzas del Pachuca se medirán a las Monarcas, en Morelia, por el lado de las Águilas del América se estará en el estadio Azteca para medirse con las Pumas de la Universidad, el sábado dos de septiembre a las 12:30 y a las 16 horas, respectivamente, y en donde se espera el éxito de hidalguenses y amarillas.

Comisión disciplinaria

En cuanto a la Comisión Disciplinaria, se dieron 14 tarjetas amarillas y siguen sin haber ninguna expulsión, lo que habla de que las jóvenes van al terreno de juego a hacer lo que deben y dejan a los silbantes que cumplan con su trabajo, facilitándoles la tarea, a diferencias de lo que sucede en el balompié de la rama varonil; donde el engaño existe.