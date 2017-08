Local

2017-08-29

-La desgracia de Don Silvestre tras las fuertes lluvias; 100 casas afectadas

Puente de Ixtla, Mor.- A las tres de la mañana Silvestre Guerrero Pineda escuchó los gritos de su vecina que le advertía que el agua se les venía encima: “Don Silvestre, se está llenando de agua, levántese”. Apenas iniciaba la semana y una tormenta inusual había rebasado el aforo de la Barranca Salada, ubicada en este municipio.

El saldo fue de 100 casas afectadas por los escurrimientos de aguas arriba por las lluvias atípicas de las últimas horas en la entidad, en donde la capacidad de la Barranca Salada no dio para más y se desbordó sobre las colonias Morelos, El Naranjo y parte de La Providencia; no hubo pérdidas humanas, pero sí cuantiosos daños materiales que los vecinos afectados anotaron ayer en formatos qué pasó el gobierno para ver en qué los podían ayudar.

En estas tres colonias los vecinos coinciden: están sanos y a salvo del agua, pero la angustia, el coraje y la nostalgia se agolpan en sus ojos porque ven sus cosas arrasadas por el agua, enlodadas e inútiles, todo lo que tocó el agua se tuvo que echar al camión de la basura: desde los sencillos colchones hasta la ropa, refrigeradores, estufas, muebles, todo quedó inutilizable, el agua sucia se llevó todo.

“A las tres de la mañana escuché que me gritaba una vecina, y le hablé a mi esposa que tiene hemodiálisis y a mi niña que está discapacitada, pues la verdad le gritaba, le decía yo ´levántate, levántate´, se puso su aparato porque no oye y me dice ¿qué? Y le dije ´te estás mojando´, y ya la saqué”, relata Don Silvestre Guerrero Pineda, en su casa en la colonia Morelos.

La madrugada de ayer el agua avanzó a la velocidad del fuego cuando consume las cosas, Silvestre con la ayuda de su yerno puso a salvo a su familia en un cuartito que tiene arriba, también alcanzaron a jalar dos colchones, lo demás ya no lo pudieron rescatar y lo dejaron para la voracidad del agua.

La misma pesadumbre tiene Jesús Hernández Castillo, también vecino de la colonia Morelos: “Perdimos todo, semos cuatro adultos y una niña y pedimos que nos apoyen, pues con lo que se pueda aunque dicen que no hay pérdida de vidas humanas todo lo que con sacrificio tenemos se lo llevó (…) lo que hacemos con pagos, que conseguimos nuestros muebles, en cosa de segundos se pierde pues”.

Los vecinos denunciaron que un desagüe que no ha tenido desazolve en mucho tiempo y que está cerca a estas colonias, pudo ser parte del problema de la inundación.

A pesar de que la recomendación de los cuerpos de rescate de evitar riesgos en esta temporada de lluvias, la mayoría de las familias decidieron quedarse en sus casas y no irse a un albergue.

Por su parte el director de Protección Civil del municipio de Puente de Ixtla, José Luis Pérez Ortiz, informó que el agua alcanzó un metro de altura en las viviendas afectadas.

Destacó que este nivel de agua no se había tenido desde hace 15 años “se inundó un área que no se inundaba antes”, declaró.

El municipio ayer habilitó el servicio de comedor comunitario para las personas que resultaron afectadas por la inundación, así también junto con cuerpos de rescate, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de gobierno del estado y el ejército se activó el plan DNIII en apoyo en las viviendas afectadas. También se abrió un centro de acopio en la Instancia de la Mujer, ubicado a un costado del auditorio municipal, en donde se recibirán alimentos no perecederos, papel higiénico y jabón, calzado y ropa en buen estado, pañales, leche para bebé, cobijas, toallas y sábanas limpias.