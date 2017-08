Observador político - Van burócratas por Daniel Hernán

Opinión

Las transas y los actos de corrupción que hicieron mutuamente el ex secretario de Administración, Alberto Barona Lavín y Daniel Hernán, espurio líder sindical pronto saldrán a la luz pública sobre todo, tras el despido de quien logró congelar las plazas que quiso en los últimos cinco años para los burócratas, sólo para ellos porque para sus familiares y amigos jamás se tuvo esa restricción y por ello sí pudieron entrar y percibiendo onerosos salarios en el Ejecutivo.

SE DESINFLÓ DANIEL HERNÁN DEL SINDICATO DEL EJECUTIVO.- El depuesto líder que estuvo en el último año colgado con alfileres en el cargo, muy pronto constatará cuál es su triste realidad luego de los errores cometidos pero sobre todo, por la traición contra su gente; el darle la espalda a quienes le ofrecieron su confianza e incluso, lo colocaron en una posición de liderazgo que nunca alcanzó debido a que le quedó demasiado grande el cargo por la ambición que tiene al dinero y al poder político. Se codeó con los de arriba, con los pesados, con los millonarios, con los poderosos y hasta se convirtió en el fiel escudero de quien hoy ha dejado de prestar sus servicios en el gobierno de Graco, quien por cierto, también está ya viviendo el declive de su gobierno.

Por tal razón, los delitos que él directamente les prefabricó con el apoyo del aparato de gobierno a Argelia Corona así como a varios de sus seguidores muy pronto quedarán al descubierto de forma definitiva porque jamás hubo elementos y todo fue un “compló”, con el único fin de seguir en el cargo para no dejar de beneficiarse económicamente del cargo junto con sus patrones en el gobierno. Esta historia es de lástima, traición, corrupción y dará mucho de qué hablar porque la base sindical no perdonará los momentos de persecución, amenazas, injurias, despido y acoso laboral, presiones y lo que se vaya juntando en contra de quien se quedó huérfano del gobierno: Daniel Hernán.

Basta con practicarle una auditoría a Daniel Hernán López, para corroborar los actos de corrupción en los que incurrió amparado y protegido por Alberto Barona, y será entonces cuando la ley, con todos los elementos y pruebas contundentes que saldrán del mal manejo que hubo en los dineros del sindicato así como en los apoyos que les otorga el gobierno. Será justo ahí cuando se le podrá enjuiciar y llevar a las instancias correspondientes para impedir que impere la impunidad. Por cómo se ven las cosas, muy pronto habrá justicia divina para aguerridos y leales trabajadores del sindicato del Poder Ejecutivo.

EN DÍAS LA DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS CONSEJEROS DEL IMPEPAC.- Una gran incertidumbre es la que se vive hoy en día por la severa crisis financiera y el temor fundado de que se pueda colapsar el proceso electoral si el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, se mantiene en su terca posición de no darles la ampliación de 42 millones de pesos que han solicitado los integrantes del Consejo Electoral del Impepac, porque no se podría contratar las 45 casas que necesitan para instalar los 33 Consejos Municipales y los 12 Distritos Municipales y dotarlas de todos los servicios como son las computadoras, internet y demás para el proceso electoral el 2018.

A dos semanas de que inicie formalmente el proceso, la situación del Impepac es de miedo por no tener dinero y no saber qué hacer para obligar al gobernador a que se los entregue, solo el juicio electoral que presentaron para presionar oficialmente pero, no haya interlocución que permita obligar a la entrega de los dineros cómo ya lo está haciendo de manera efectiva, Francisco Hurtado, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral.

Y en medio de esta angustiante situación financiera que tiene con el Jesús en la boca a los consejeros del Impepac, incluidos los tres que ya se van en los próximos días, se realiza el proceso de quienes se tendrán que integrar a principios del mes de octubre. Precisamente los pocos aspirantes que quedan en la recta final para ser consejeros electorales de Morelos se reunieron los días 15 y 16 de agosto pasado en la Sala de Consejeros de la Junta General del Instituto Nacional Electoral. Ahí estuvieron Lorenzo Córdova Vianello, Pamela San Martín Ríos y Valles, Enrique Andrade González, Jaime Rivera Velázquez, Adriana M. Fabela Herrera, Marco Antonio Baños Martínez, Benito Nacif Hernández, Dania Paola Ravel Cuevas, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Ciro Murayama Rendón, José Roberto Ruiz Saldaña, todos consejeros del Instituto Nacional Electoral, para entrevistar y platicar con María Trinidad Gutiérrez Ramírez, Lorena Ortíz Valdez, Juan Antonio Valdez Rodríguez, Alfredo Javier Arias Casas, Enrique Díaz Suastegui, María del Carmen Marcela Luna, Martha Elena Mejía, José Enrique Pérez Rodríguez, Agustín Flores Navarrete, Areli Vega Miranda, Isabel Guadarrama Bustamante, Celso Mario Hernández Barajas, Kristopher Jorge Rentería Martínez, los finalistas para ocupar las tres plazas disponibles –y sus suplentes- en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana quiénes con sus próximos compañeros, tendrán la responsabilidad de llevar la elección para elegir nada más a los titulares del Ejecutivo, las 33 presidencias municipales y sus fórmulas como son sindicaturas y regidurías, así como a los 20 diputados locales de mayoría y plurinominales.

HABRÁ O NO ALIANZA ENTRE AZULES Y AMARILLOS.- El PAN tiene claro su proceso en Morelos. Ellos no quieren ir en alianza y un argumento que tienen es la necesidad de contar con políticos honestos, como lo hizo énfasis el dirigente estatal del blanquiazul, Juan Carlos Martínez Terrazas, durante los trabajos para la concreción de la plataforma política del PAN.

Mientras que del lado de los amarillos siguen como santa clouse, portando maletas y maletas de dinero para comprar todo lo que esté a su alcance y continuar acrecentando su patrimonio personal y familiar. Quizá por ello, Juan Carlos Martínez Terrazas, sigue firme en su negativa de ir en amasiato con los perredistas logrando una alianza con la “Sagrada Familia”, que al final, eran quienes impulsaban esa posibilidad.

El líder panista lo dijo claro y contundentemente ante su gente: “Los ciudadanos no quieren que los políticos vengan a enriquecerse de la política; el empresario, el constructor, no quiere más que le tengan que decir que vaya con el hijo del mandatario estatal o con la esposa, o con este, para poder ser favorecido en el desarrollo o en alguna obra”.

Más claro ni el agua. Lo que ha sembrado el PRD hoy lo cosechará… al menos es la idea que tienen los azules. ¿Le alcanzará?

