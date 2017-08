Opinión - MORENA: Luces y sombras

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-08-29

La organización política, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), cuyo surgimiento se diera en el 2010, decidiendo convertirse en partido político para competir por los diversos cargos de la función pública, disputándoles tales posiciones a la trilogía PRI, PAN, PRD, hallándose a la vista la competencia electoral del 2018, es hoy la fuerza política que llama poderosamente la atención en el escenario nacional, debido a su inusitado crecimiento y el arraigo, que va sembrando entre los sectores ciudadanos de todo el país. Las adhesiones de ciudadanos y de políticos a este joven partido se dan por doquier, siendo las de estos últimos, en algunos casos, motivo de debates internos que cuestionan e inconforman, despertando molestias por decir lo menos, cuando los “nuevos” militantes, figuras otrora relevantes en otros entes políticos arrastran largas colas de desprestigio y conductas nada coincidentes con los principios éticos que dicen ser banderas de MORENA. No escapando de ser vistos, quienes les naciera de pronto incorporarse a las filas en busca del “cambio verdadero”, como “militantes incómodos”, para fundadores y luchadores de este partido quienes califican de “acomodaticios y oportunistas chapulines” de la política, fenómeno que denigra y desprestigia este ejercicio. No sin razón, dicen militantes y observadores de MORENA: con la incorporación indiscriminada de políticos hechos a la vieja usanza del sistema, la contaminación de vicios y prácticas de la conocida partidocracia amenazan con la perversión y el desvirtuar lo que en sus principios se ufana MORENA.

Se diría, que lo que legitima el que este partido abra sus puertas a ciudadanos y militantes de otros partidos es lo que en lineamientos generales dicen documentos: “Nuestro partido es un espacio abierto, plural e incluyente en el que participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas corrientes de pensamiento, religiones y culturales”. Es decir, no hay candados de ninguna especie para incorporarse a la militancia morenista.

ELECCIÓN DE CANDIDATOS, PRUEBA DE FUEGO DE “MORENA”. En Morelos, la inconformidad que ha suscitado la presencia en las filas del partido de los llamados “chapulines” no es menor; el caso de Manuel Martínez Garrigós es un ejemplo, despertó ámpula, y la interrogante de la aceptación o no del ex priísta permanece, mas no es el solo caso de Garrigós, la lista es extensa y se escuchan nombres en la militancia; los cuestionamientos a personajes de ingreso reciente a MORENA, que ya se sienten o tienen la supuesta bendición de dirigentes de ser candidatos se vuelven cada vez más insistentes. Ahí es cuando se afirma, que la dirigencia encabezada por Miguel Lucia Espejo tiene todo un reto no fácil de superar, dado precisamente las presiones de grupos, que aunque se niegue su existencia, ahí están peleando posibles candidaturas.

Militantes conocedores de estatutos de MORENA aún esperan y fincan confianza en que la dirigencia y miembros del Consejo Estatal acaten lo que a la letra se dicen en cuestiones de las que se habla: “No permitir ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo” (Art, 3º “f”).

MORENA en el país y estados se halla bajo escrutinio ciudadano. Es la lectura que se hace al repasar diarios y otros medios. Sus opositores, detractores y medios al servicio del poder están a la espera de cualquier incidente que provoque división o inconformidad de las bases partidistas. Las encuestas realizadas por MORENA en la Ciudad de México para seleccionar el candidato a suceder a Mancera no han estado exentas de crítica, perversas la mayoría de ellas, no pierden detalle de lo que ocurren en MORENA y de lo que hace y dice AMLO. Al parecer el TUCOM (Todos Unidos Contra Morena) está en pleno embate.

En este estado no es diferente el escenario que enfrentará el lopezobradorismo, llegándose a afirmar, por gente que observa de cerca y conoce la trayectoria de ciertos “militantes” morenos que la estrategia anti-Morena llega al grado de hallarse infiltrada dicha formación política por el graquismo a través de personajes bien entrenados para simular y por supuesto para informar lo conveniente a los jefes que serían Graco y de su hijastro. Es de suponer, que no sería sorprendente tal “espionaje” político. El dinero a raudales en manos del dirigente del PRD, Gayosso, es poderoso factor. En el Congreso la compra de diputados ha sido escandalosa. ¿MORENA está en la mira?

No cabe duda, MORENA en Morelos tiene obstáculos que salvar si quiere salir con fama y prestigio en el próximo evento electoral hallándose en la mira triunfos en las urnas. Mucho depende del proceso de elección de candidatos y del perfil de éstos que MORENA requiere para ser congruente con su línea de honestidad y de la auténtica búsqueda por la transformación del estado y del país, según reza su ideario.

Chay_cano@hotmail.com