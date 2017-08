Deportes

1.- En la segunda división nacional, después de tres jornadas, los Arroceros del Cuautla se encuentran colocados como el mejor conjunto de Morelos en la divisional, aunque es de la de nuevos talentos, mientras que en la premier, los Halcones, dizque de Morelos, se encuentran con cuatro, y en el fondo, el Spórting Canamy sin nada, aunque se puede decir que los cuautlenses y los plumíferos, llevan dos cotejos en casa y sólo uno fuera, y los que están avecindados en Oaxtepec están con tres participaciones y todas fuera de su territorio, dado que le estaban dando una manita de gato, aunque cabe preguntar por qué no las hicieron antes de que iniciara el evento, pero el caso es que por esta razón sus tres cotejos de arranque se emprendieron en calidad de visitante, lo que representa inicio fatal en la ronda de apertura, pero en la clausura se sostendrán estos duelos en casa, al menos es lo que se espera, sin embargo, cuando se esperaba que el conjunto despegaría, después de que en el certamen anterior estuvo por la calle de la amargura, resulta que se está en peores condiciones, y se antoja difícil que se levante el vuelo, por lo menos no en el presente torneo, y si no se cuida, pudiera quedar en la segunda de talentos pronto.

a.- El Spórting Canamy logró que su equipo de la tercera llegara a la segunda premier, por la vía del ascenso, por lo que ahora cuenta con dos franquicias en esta divisional.

b.- Las reparaciones en el estadio obligaron a disputar los tres primeros cotejos en calidad de visitante, y frente al América, en Coapa, se perdió 2-1 tras ir arriba por 1-0.

c.- Luego 3-1 adverso frente al Cruz Azul Premier, quedando con diez por la expulsión de Édgar Aarón Leyva Gallardo, cuando se tenía el tanteador en 2-1 en contra, en el 86.

d.- El tercer encuentro fue en Irapuato, frente a los Freseros, en donde igual se registró el 3-1 en contra, y ahí se finalizó con el 1-1 en el primer tiempo, pero en el segundo 3-1.

e.- El panorama se pone difícil en el cuarto duelo, en donde se presenta en casa pero el rival es nada menos que el 11 de los Pioneros de Cancún, de lo más fuerte del circuito.

f.- Frente a los Halcones se jugará en la jornada seis, en casa, y ya se perdió 1-0 en el estadio Centenario, en partido de carácter amistoso, pero ahora viene el que será oficial.

g.- El Spórting Canamy tiene tres encuentros, tres derrotas, tres goles a favor por ocho en contra, para diferencia negativa de cinco en este terreno, y sin puntos; colero general.

h.- En Oaxtepec, que es su sede, se tuvo al Politécnico en el torneo pasado y que cayó de divisional, no vaya a ser que el Canamy sea el segundo al hilo en el citado estadio.

i.- Quedan por delante 14 encuentros, y para calificar se tendría que hacer un trabajo de los grandes y no se advierte que se tengan espolones para estas alturas, pero quién sabe.

j.- Ya dejo para mañana los casos de los Halcones dizque de Morelos y los Arroceros.

2.- En la tercera, cuatro veces se encontrarán los ocho escuadrones del grupo seis; cuatro veces se verán las caras Selva Cañera y Atlético Cuernavaca; para sacar chispas.

3.- En la cuarta división, los Alacranes del Puente de Ixtla con triunfo y Yautepec con derrota, pero los dos, al igual que Tecuanes, para estar en las finales les falta mucho.

4.- Esta la selección en Jiutepec, ahí se van a concentrar, ahí van a trabajar, pero se pueden recrear también, al final los partidos que se avecinan no serán nada difíciles, empezando porque el primer duelo será ante Panamá que está para llorar, y aunque Costa Rica estará en casa, no es para temer; la diferencia de cuadros es abismal, aunque Ocho lleva dos descensos con equipos europeos y Navas ya esta perdió la cuenta de los títulos que ha ganado con el Real Madrid.