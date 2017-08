Local

| Jorge Robles Salazar

2017-08-28

-Busca cambiar la vida a quienes requieren de sillas de ruedas, aparatos auditivos, etc.





Cuautla, Mor.- “No solo se trata de cuánto vale un aparato auditivo o funcional, no es sólo el dinero, se trata de cambiarle la vida a la gente, muchas personas no pueden salir solos a la calle, porque no escuchan o caminan, tienen que salir acompañados, es desesperante no poder valerse por sí mismos, por eso decidimos hacer un ahorro.

Solicité al Cabildo desde el año pasado, que fuéramos generando un ahorro, un fideicomiso, y la inversión es de 3 millones de pesos”, señaló el mandatario municipal, Raúl Tadeo Nava, durante la entrega de 374 apoyos entre aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones y andaderas.

Aseguró Raúl Tadeo Nava que el cabildo dejó de hacer gastos ostentosos “porque eso representa dinero para el pueblo y hoy estamos acá cambiándole la vida a muchas personas, por eso estamos entregando sillas de ruedas, andaderas y bastones”.

Dijo el alcalde de Capital Histórica de Morelos, que es importante que la gente confíe en el Gobierno, “porque son ustedes los que nos hicieron llegar hasta aquí, por ello, les pedimos que le digan a su vecino que vengan que todavía tenemos un aparato auditivo, una silla de ruedas, un bastón o andadera, todos los que lo solicitaron fueron beneficiados y aún hay más”.

Tadeo Nava sostuvo que es muy importante cambiar la vida de una persona y sobre todo es mejor “hacerlo de corazón, con el alma, quiero que hoy desde el Zócalo, que la gente de Cuautla se entere que en el gobierno habemos gente noble; yo soy una persona emanada del pueblo y que ganó el voto de la gente que menos tiene y la más necesitada, por eso el día de hoy estoy entregando estos aparatos auditivos, estas sillas de ruedas, estos bastones, estas andaderas”.

Resaltó que el Gobierno de Cuautla está invirtiendo 10 millones de pesos en políticas públicas para la gente que menos tiene “para la gente de Buen Corazón hoy entregamos estos aparatos funcionales, durante la semana las niñas y niños de las primarias públicas recibieron útiles escolares gratuitos, en los que invertimos 2 millones de pesos y para el mes de septiembre entregaremos las tarjetas del Programa de Familias de Buen Corazón, sumando con ello 10 millones de pesos en Políticas Públicas para la gente más necesitada”.

Aclaró Raúl Tadeo Nava que los recursos que se invierten son del pueblo, “porque tú y el Cabildo me dan el voto de confianza para poder distribuir el dinero que es de todos nosotros, que quede claro es dinero del pueblo, es dinero que se junta con los impuestos que se cobran, por eso hay que regresarlo al pueblo, le agradezco a Dios porque la gente me dio la oportunidad de ser Presidente Municipal y lo único que hago es administrar el dinero de la gente, de los que confían en mí”.

Aseguró que se continuará con la entrega de aparatos funcionales en los Centros Hospitalarios de la Ciudad, como es el Hospital General, ISSSTE e IMSS. Pidió por último, un regalo de aquellos a los que se les cambió la vida, “ojalá ustedes me regalen algo hoy, y eso me lo voy a llevar en el corazón, ojalá todos me regalen una sonrisa y con eso de verdad voy hacer muy feliz”.