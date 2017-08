Local

| Jorge Robles Salazar

2017-08-28

Yecapixtla, Mor.- Rafael Moreno Valle aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional, se pronunció aquí en la capital Mundial de la cecina porque el candidato del Frente Amplio Democrático (FAD) salga de una elección primaria abierta a la sociedad.

Acompañado por el presidente municipal Francisco Erick Sánchez Zavala, y ante más de 2 mil personas que estuvieron presentes, critico que una sola persona pueda cambiar al país.

De igual manera se pronunció en contra del fuero, por eliminar la pensión vitalicia a ex presidentes de la república y por reducir los recursos a los partidos políticos en el país.

El ex gobernador del estado de Puebla, fue recibido por el ex alcalde Irving Sánchez Zavala, el alcalde Francisco Sánchez Zavala y su ex compañero en el senado Adrián Rivera Pérez.

Ante un auditorio lleno dijo que el candidato debe surgir de una consulta ciudadana para garantizar la legitimidad de quien puede encabezar el frente en una elección abierta a todos los mexicanos.

Moreno Valle dijo que cuando fue gobernador de Puebla propuso la disminución de recursos a los partidos políticos, pero como esta es una prerrogativa federal consagrada en la Constitución Política de México, no se pudo aplicar.

Sugirió a los yecapixtlenses “patentar”, como él lo hizo con las rosas en Puebla, la producción de la cecina, pues “´por todo México donde vamos nos dicen que es cecina de Yecapixtla”.

Al término de su exposición al aspirante le fue obsequiada una canasta con cecina, queso y crema que de inmediato envió a su camioneta, posteriormente saboreo la cecina de Yecapixtla en compañía del alcalde Francisco Sánchez Zavala.