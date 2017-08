Serpientes y escaleras - La UAEM

Opinión

Eolo Pacheco |

2017-08-28

Los universitarios se unieron y al hacerlo le ganaron la partida al gobernador. La presión del gobierno estatal es fuerte, pero no tanto como la UAEM. Graco se equivocó y quedó exhibido ante la opinión pública. Otra vez.

Graco Ramírez cometió un gravísimo error de cálculo al retener los recursos económicos de la UAEM; al hacerlo afectó a toda la comunidad universitaria y de nueva cuenta puso a la sociedad en contra del gobierno. La gente puede aceptar que se llame a cuentas al rector, pero nunca estará de acuerdo en afectar a los estudiantes ni en lastimar a los trabajadores. En lugar de acabar con Alejandro Vera, el gobernador lo hizo fuerte.

La lucha política y las acusaciones de malos manejos dañaron seriamente al rector, lo obligaron a distanciarse de la operación universitaria y a ceder facultades legales a otros funcionarios de la UAEM; el golpeteo fue intenso, mermó su credibilidad y deterioró su estado de ánimo. Pero cuando Graco mostró que estaba dispuesto a pasar por encima de la universidad con tal de acabar con Vera las cosas cambiaron: los universitarios cerraron filas y se unieron para defender su alma mater.

Es comprensible que se le exija al rector aclarar el manejo de los recursos, que dé una explicación detallada del uso del crédito solicitado a nombre de la UAEM y rinda un informe de cómo se ha administrado nuestra máxima casa de estudios en los últimos cuatro años. Es válido que siendo dinero público, Alejandro Vera informe a todos, empezando por su comunidad, hasta qué punto comprometió los ingresos y las finanzas de la UAEM.

El llamado del Congreso al rector está fundado, pero carece de legitimidad. Los diputados piden a los universitarios que rindan cuentas de su gasto cuando ellos son incapaces de hacerlo; lo correcto es que antes de exigir cuentas a los demás, los legisladores (quienes también manejan recursos públicos) nos expliquen a todos en dónde están los más de mil millones de pesos perdidos durante la administración de Francisco Moreno Merino.

Pero regresemos a lo que pasa en la universidad:

No hay manera de que Graco salga bien librado de esta batalla; el llamado a cuentas a Vera es válido y puede aceptarse que en uso de sus facultades, el gobierno presente una demanda en contra el rector. Lo que nunca debió hacer fue retener el dinero para el pago de nóminas, porque ello afecta a miles de maestros, al personal administrativo y consecuentemente pone en riesgo el ciclo escolar de más de 40 mil estudiantes.

Insisto: Graco se equivocó al suspender la entrega de recursos a la UAEM, fue un gravísimo error de cálculo que revivió políticamente a Alejandro Vera y unió a la comunidad universitaria en torno a su rector. Entre los estudiantes y los maestros de la UAEM había opiniones encontradas sobre la actuación del rector, se puso en duda su probidad y se aceptó que de facto se separara del cargo. El golpe de Graco concedió la razón a Vera y alteró a una comunidad universitaria que estaba tranquila.

Muy pronto el gobierno estatal entregará a la universidad el dinero que le corresponde, la presión social y la opinión pública están en contra del gobernador y van a terminar doblegándolo. Hoy el tiempo corre en contra del tabasqueño, su estrategia de estrangular económicamente a la universidad resultó contraproducente y está a punto de hacer salir de nueva cuenta a los estudiantes a las calles. Graco Ramírez no aguanta una marcha más, sobre todo si ocurre cuando anda de viaje.

Los pasos que está dando la UAEM son interesantes: 1- Aguantan la presión económica y política y comunican adecuadamente el motivo de la falta de pago. 2- La junta de gobierno, el colegio de directores, los sindicatos (al menos uno) y la rectoría dialogaron y entendieron que la mejor forma de dar la batalla es unidos. 3- Acordaron no ir a huelga y decidieron continuar laborando a pesar de la falta de recursos.

La UAEM está actuando con inteligencia, está de lado de los estudiantes, no afecta la operación académica y con ello se gana la simpatía de la opinión pública; la mayoría de la gente aplaude la actuación de los universitarios y cuestiona el actuar del gobernador. Si las cosas se siguen tensando, los estudiantes volverán a salir a las calles y al hacerlo recibirán el apoyo de muchos ciudadanos que están a su favor, pero sobre todo están en contra de este gobierno.

A Graco no le queda más que ceder, entregar inmediatamente los recursos financieros y aceptar que una vez más ha sido derrotado por los universitarios. Si lo hace pronto el golpe será fuerte, pero maniobrable; mientras más se tarde en hacerlo más complicado será su escenario y corre el riesgo de que sus conflictos se concatenen en el momento más frágil de su administración. Unos meses antes de su salida, Javier Duarte también se peleó con la Universidad de Veracruz.

La agenda estatal está ardiendo: al mismo tiempo Graco enfrenta a dos secretarios de estado, al presidente de la república, al Obispo de Cuernavaca, al rector de la UAEM, al alcalde de la capital y a muchos sectores sociales.

¿Por qué al gobernador le gusta pelearse tanto? ¿No teme que su futuro sea similar al de otros ex gobernadores?

posdata

El PES destapó el fin de semana a Cuauhtémoc Blanco como su candidato a la gubernatura de Morelos. Todos sabíamos que el futbolista sería el representante de ese partido, pero faltaba la formalización, que ya ocurrió el sábado durante el Congreso Nacional del PES.

Esto es parte de lo que dijo el edil de Cuernavaca:

“Si me candidatea el PES con muchísimo gusto, yo estoy en la mejor disposición, voy con todo hasta las últimas consecuencias, a donde tope; yo no me voy a quedar con los brazos cruzados ante las injusticias que me han hecho; no se vale y voy contra todos, contra diputados, contra todo mundo que le ha hecho daño a Cuernavaca"

“Estoy contento por esta resolución, creo que todos saben de lo que son capaces estos personajes y van a seguir fastidiando al ayuntamiento, esta gente no va a parar porque tienen miedo por todo lo que se han robado, porque eso es una realidad”

“No les voy a perdonar todas las irregularidades que han hecho, toda la lana que se ha robado, todos lo saben, los investigaré, pero a fondo, a donde tope, yo no se las voy a perdonar, ya lo he dicho muchas veces: a mí no me gustan las injusticias, por eso me tienen miedo, me han hecho juicio político, estas reglas que han puestos los diputados”

nota

La casa de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto en Sierra Gorda 150, conocida también como la Casa Blanca, fue uno de los primeros y más escandalosos problemas que enfrentó Enrique Peña Nieto. La crítica fue feroz y la presión tan fuerte que en poco tiempo la propiedad fue devuelta al dueño original y hoy luce abandonada porque la familia presidencial decidió ya no vivir ahí.

El escarnio que se hizo por esa mansión valuada en 7 millones de dólares fue enorme, se volvió instrumento de ataque al presidente y motivo para llamar corrupta a su familia. Desde Morelos Graco Ramírez dijo a empresarios en un evento público “Aquí no hay casas blancas, aquí no cometemos actos de corrupción”, en obvia referencia a la propiedad de la familia Peña-Rivera.

Hace una semana el periódico El Financiero expuso la compra de una propiedad por parte de la primera dama de Morelos; otra casa Blanca, dijo el rotativo al enfatizar lo irregular de la transacción y el costo de la vivienda.

En la trama de políticos y sus propiedades no podemos olvidar la de un personaje que juega un papel muy peculiar en la política local, me refiero a Jorge Meade González, hijo del delegado de la SEDESOL en Morelos, ex priísta, ex coordinador de campaña del candidato del PRD Jorge Messeguer y actual coordinador de asesores del presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco.

La de Meade es una situación llamativa por muchas razones: la fortuna de Meade surgió de la noche a la mañana, su trayectoria profesional se resume a una regiduría, una subsecretaría y su actual posición en el ayuntamiento capitalino. A Jorge Meade no lo quiere el alcalde, ni le tiene confianza el secretario técnico municipal; su llegada al equipo de Cuauhtémoc Blanco es por la vía de Juan José Arrese y muchos piensan que su presencia en la administración es como Caballo de Troya del PRD.

Hace un par de años la revista Sin Línea publicó un reportaje sobre Jorge Meade González y una propiedad que acababa de adquirir; esto es parte de lo que escribió Oswald Alonso:

“Jorge Israel Meade González sólo cuenta con 38 años, es el coordinador de la campaña del candidato a la alcaldía del Partido de la Revolución Democrática Jorge Messeguer Guillén, pero a su corta edad ya vive como los grandes políticos de México: compró una mansión en una zona exclusiva de la ciudad en 4.2 millones de pesos, precio inferior a la oferta comercial de las propiedades del mismo fraccionamiento.

Pero para ocultar la compra-venta, el joven político, de origen priísta, realizó la transacción a nombre de su esposa Bianca Ileana García Vázquez, ama de casa cuya actividad primordial es la de educar a sus hijos. La propiedad se localiza en Privada de las Quintas número dos, en la colonia Poblado de Acapantzingo. De acuerdo con los registros de compra y venta de diversas empresas inmobiliarias, en este lugar exclusivo las mansiones que se venden oscilan entre los 10 y 20mdp.

Según los vecinos, la propiedad fue vendida el año pasado, lugar en el que incluso los nuevos dueños formados por el matrimonio Jorge-Bianca, han realizado varias fiestas con sus amigos más cercanos. La escritura establece que “La Quinta Margarita”, como se le llama a la propiedad, tiene una superficie de 3 mil 778 metros con 371 metros de construcción.

Jorge Israel Meade González amasó riqueza en muy pocos años, así lo revela incluso la propia declaración patrimonial del ayuntamiento de Cuernavaca, donde fue regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, durante la administración de Manuel Martínez Garrigós. Según la última declaración de Meade González dijo no poseer ni autos ni casa mucho menos inversiones en el banco.

La declaración patrimonial sellada el 31 de enero del año 2012 por la Auditoría Superior de Fiscalización indica que el regidor recibía una remuneración de más de 743 mil 700 pesos al año; no reportó otros ingresos. Declaró no poseer bienes inmuebles, al igual que vehículos, negocios, empresas o bufete. Aseguró no tener gravámenes o adeudos de ningún tipo.

Desde ahí adquirió una casa en Callejón de las Colmenas, se trata de una fraccionamiento de muy pocas casas de la colonia Palmira, donde la pareja vive actualmente, pero con planes a cambiarse a la propiedad que de acuerdo con el registro catastral tiene una valor de 3 millones 461 mil pesos aunque en realidad la operación fue por 4.2 millones de pesos.

De acuerdo con la oferta inmobiliaria en el fraccionamiento, una propiedad de 2 mil metros pero con 883 metros de construcción, con cinco recámaras, dos estacionamientos, dos niveles y terraza, tiene un valor de 19 y medio millones de pesos.

A un costado de la Quinta Margarita, se vende otra mansión de 3 mil metros cuadrados de terreno, con 300 metros de construcción; cuenta con tres recámaras, cuatro baños en un sólo nivel, su valor a la venta es de un millón de dólares. En la misma zona, un terreno residencial de 2 mil 887 metros cuadrados se oferta en 10 millones de pesos.

Vecinos de Jorge Meade junior, hijo del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Jorge Meade Ocaranza (acusado de beneficiar al candidato del PRD a la alcaldía Jorge Messeguer), revelaron que al predio ingresaron máquinas y trabajadores hace menos de dos meses para tirar paredes, techo, terraza y cuarto de servicio.

En el predio sólo quedaron los restos de lo que fue la casa y montones de escombro. Sólo un cuarto sobrevivió pero ya se alistan trabajadores para alzar lo que dicen parece que será la nueva mansión de los Meade- García.”

post it

Pocos saben que Lisbeth Hernández representa a Morelos en el Senado de la República desde el año 2012; su presencia en el congreso federal ha sido más bien gris, insípida, mediocre, de ahí que casi nadie la conozca.

Durante la comparecencia del gobernador Graco Ramírez por el tema del socavón en el Paso Express la legisladora dijo: “A los morelenses hay muchas cosas que nos duelen, nos irritan y nos siguen lastimando… como el sobacón”. ¡Zas!

Lisbeth Hernández casi nunca habla… y cuando habla se equivoca. El Senado es su debut y despedida en política.

Comentarios para una columna entretenida:

eolopacheco@elregional.com.mx

TW: @eolopacheco

FB: Eolopachecomx

Instagram: eolopachecomx