Justicia

Pancho Rendón

2017-08-28

Esparza y Graco, montaron la obra teatral “El Paso de la Muerte”

En medio de un panorama claroscuro, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, culpa al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y viceversa, pues nadie quiere quedarse con la culpa de las dos víctimas mortales que cayeron en el socavón, el pasado 12 de julio; lo cierto es que no solo fueron dos, sino más, ya que el propio Ejecutivo estatal confirmó 21 decesos a consecuencia de los accidentes automovilísticos que se dieron durante el tiempo de la construcción del Paso Express. El pleito político que comenzó con la comparecencia de ambos, en el Congreso de la Unión, apenas comienza y sin lugar a dudas tendrá que ser el propio Presidente Enrique Peña Nieto, quien dé el manotazo final, ya sea corriendo a su consentido de la SCT, por no acatar la recomendación hecha por el gobernador perredista o, hacerse de la vista gorda para que los morelenses inicien juicio político contra Graco Ramírez por el delito de omisión. Basta recordar el fatídico resultado que originaron los percances en el llamado Paso de la Muerte, donde un matrimonio junto con sus dos pequeñas vivieron la peor de sus pesadillas, ya que la progenitora perdió de manera instantánea la vida, al impactar su pequeño automóvil con un barra de contención de acero que salía, y que lesionó de gravedad al padre y a las dos niñas. Así podríamos narrar más víctimas mortales por la falta de señalización y por la ineptitud de quienes estuvieron al frente de los trabajos, por lo que no vemos cómo terminará la obra del Paso de la Muerte. Quién de los dos será juzgado o simplemente fue un juego de palabras, entre ambos, para dejar que la opinión pública haga sus propias conjeturas y así cerrar este negro capítulo de Morelos. Bueno tan es así que ni los mismos tráileres quieren transitar por este libramiento porque sienten que se van con todo al fondo de la barranca, al provocar un nuevo socavón. Sería bueno que antes de dar el banderazo, ingenieros y peritos en la materia, le echaran una ojito a los 14 kilómetros que se construyeron para despejar dudas, ya que a estas alturas no hay culpables, solo víctimas. El primero por hacer caso omiso a las recomendaciones y el segundo por no actuar con rapidez para salvar las dos vidas de los tripulantes del Jetta.

El Magistrado Rubén Jasso, hace y deshace en el TSJ

Confirmado; la mano que mece la cuna, es nada menos que el Magistrado Rubén Jasso Díaz, quien además de ser vocero de la Magistrada Presidenta del TSJ, Carmen Cuevas, hace y deshace en el Poder Judicial, sin que el Consejo de la Judicatura le diga algo, por el contrario, lo obedecen cual obedientes borreguitos, ya que entre los recientes nombramientos que se han dado en Tribunal Superior de Justicia, por ahí nos enteramos que en el Juzgado Sexto Civil fue colocado Armando Daniel Jasso, y por ahí otros más allegados a ambos Magistrados.

Encierran a tres sujetos acusados por distintos delitos

En distintas acciones, elementos de la Policía Municipal lograron la detención de tres sujetos entre ellos un menor de edad, por delitos contra la salud, abuso sexual y resistencia de particulares en los municipios de Jiutepec, Emiliano Zapata y Miacatlán.

El primer hecho se registró alrededor de las 17:57 horas cuando Policías realizaban recorridos de seguridad en la colonia El Porvenir del municipio de Jiutepec y a la altura de la base de la Ruta 15 de observaron a un hombre que al notar la presencia oficial arrojó una bolsa al suelo.

Al verificar que se trataba de vegetal verde con característica similares a las de la marihuana se detuvo a Diego Armando “N”, de 19 años.

La segunda detención fue a las 23:10 horas, se solicitó el apoyo de la policía en la Unidad Habitacional Las Garzas del poblado de Tezoyuca, municipio de Emiliano Zapata, ya que se había registrado un caso de abuso sexual.

Al arribar al lugar una mujer les manifestó que su menor hija había sido abusada sexualmente por un sujeto y quería proceder en su contra, por ello se detuvo a Yaminail “N”, de 23 años de edad.

Y por último a las 00:40 horas de este domingo, al circular sobre la calle Benito Juárez, colonia Centro, en el poblado de Coatetelco, en Miacatlán, elementos de la Policía Morelos observaron una riña entre varias personas, mismas que al notar la presencia oficial corrieron, dándole alcance a un menor de 15 años de edad quien agredió física y verbalmente a los oficiales, por lo que fue detenido.

Los dos adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común mientras el menor quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Menores Infractores, instancias que se harán cargo de su situación jurídica.