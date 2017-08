Deportes

Ignacio Cortés Morales

2017-08-28

1.- Sigue en descenso Corachivas

2.- Selección

3.- Puente gana

4.- El Iebem

1.- Lo había dicho, que las cosas no se le estaban dando al cuadro de Corachivas del Atlético Zacatepec, y ante los Venados, en casa, frente a un cuadro que está en peligro de descender y que se quedó con diez recién arrancado el segundo lapso, apenas si pudo sacar la igualada a dos, aunque sigue la ventaja de que por delante tiene a otro de los cuadros más irregulares del torneo, el de los Toros del Atlético Celaya, por lo que se le dar el puntaje sin dificultades, ya ven que los guanajuatenses con gran trabajo apenas sí derrotaron 2-1 a Cafetaleros de Tapachula que sólo tienen un éxito, es cierto, perdón, se dio frente a los verdes de Leaño, el mismo que en el torneo pasado no pudo calificar a los Coras, que son la raíz de este híbrido que está en el estadio del ingenio, el que se dio a Jorge Vergara por espacio de 15, generosamente, por parte del tabasqueño perredista, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, quien dejó para los morelenses, el pago de deudas y de las reparaciones y lo que ordene el empresario, y volviendo al fútbol, se está en la zona de calificación porque serán ocho de 16 los que llegan a la fiesta, es decir, uno de cada dos, la mitad, pero el anterior cuadro ya lo había hecho en un par de oportunidades.

a.- Lo advertí, se ganó a Pumas que ya ven cómo está en el torneo oficial, y entonces tenía a Palencia, y fue en un duelo amistoso, y varios echaron las campanas al vuelo.

b.- En sus visitas se salvaron los verdes de derrotas ante Tampico por Ludueña y el poste, y ante Cimarrones por el portero y los desaciertos de los rivales con ausencias.

c.- Con Murciélagos se pudo hasta perder si el rival acierta penal y Zendejas no acierta con la suerte de su lado en el último suspiro, pero se habló de premio al esfuerzo. Vaya.

d.- Se va a Tapachula que no ganaba a nadie, y se perdió 2-1y pese a que el rival finalizó con diez elementos, por tarjeta roja, una más contra enemigos de los verdes.

e.- El triunfo convincente fue ante los Potros de Hierro del Atlante por 3-0, y el rival también terminó con diez; ya ven que los atlantistas arrastran la cobija, cuatro derrotas.

f.- Ante los Venados, con un hombre más, ante un cuadro que sólo tiene un éxito, se iguala a dos y en el ingenio. ¿Qué explicación da señor Leaño?.

g.- En la Copa, en los dos encuentros ante los Cementeros, los rivales también terminaron con diez, en uno se igualó a uno, en casa y se perdió 1-0 en el Azul.

h.- Que se ganó a Tigres, sí, pero a las reservas; si los titulares andan mal, ya saben cómo andarán los suplentes que trajo Ferreti que fue expulsado; fuera el técnico.

i.- En total, nueve encuentros, tomando en cuenta la Copa, tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas, diez goles a favor siete en contra, 13 puntos de 27 jugados; mediocridad.

j.- Y que no se olvide, el cuadro no tiene derecho a ascender; ahí está su gran estadio de cientos de millones de pesos y la organización de las Chivas.

2.- Que la selección viene. Gracias Jacqueline; sabemos que nada para el deporte morelense, pero qué tal su generosidad para los fuereños. Acciones de pan u circo.

3.- El Puente de Ixtla de José Luis Ocampo salió con banderas al aire 4-3 con Tecuanes; buen triunfo, pero no se olvide que fue en casa y ahí se tiene que ganar sin problemas; a tomar lo positivo y a corregir lo que no, esto es ser realista. Hay detalles que corregir.

4.- Que ahora el jefe de Fernando Pacheco es Manuel Agüero Tovar, el alcalde de Jiutepec, quien no hace nada por el deporte ni lo hará. Se lo advertí desde que me dijo quién estaría al frente. No entienden, creen que lo saben todo y ahí están las consecuencias. Un campeonatito por ahí y es todo lo que hay que contar.