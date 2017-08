Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-08-28

PUENTE DE IXTLA, MOR.- Los Alacranes del Puente de Ixtla 4-3 a los Tecuanes, en el estadio Lino Espín Aburto de esta localidad, al iniciar el certamen de la cuarta división, con goles de Jorge Orozco, el primero y el cuarto, Jonathan Gonzále3z el segundo y el tercero de Said Caballero, con 1-0 en el primer tiempo.

Yautepec perdió 2-1, y en casa ante el Rafe Club

YAUTEPEC, MOR.- Los Halcones de Yautepec, en la unidad deportiva de San Carlos, perdieron 2-1 con el Deportivo Rafe Club, en juego de la cuarta división, lo que no es el mejor augurio, puesto que se estaba en casa, sin embargo, queda mucho camino por delante para recuperarse y llegar a las finales de este circuito que está de moda.

Los Halcones perdieron 3-0 con Puebla, en penales, 2-2 en segunda premier

CUERNAVACA, MOR.- Partido en familia y los Halcones dizque de Morelos, 2-2 con Puebla, con goles de Raúl Meraz Torres al 75 y al 78, Áxel Fernando Villagrán Coria, y por la visita, David Aymerich Barroso al 16 y Abraham Ruiz Merchant al 79. Por los locales, Alan Vidal Solís, de Morelos, los 90; el otro, José Gustavo Becerril en la banca.

Cuautla gana 1-0 al Yalmakan, segunda de talentos

CUAUTLA, MOR.- Gol de Mario Alejandro González Cortés al 19 y triunfo de Cuautla 1-0 sobre Yalmakan, en la segunda división nacional de la categoría de los nuevos talentos, para llegar a seis puntos y por delante dos salidas, a Zitácuaro y luego frente a los Ciervos, en juegos que se pueden ganar.

Irapuato 3-1 a Spórting Canamy

IRAPUATO, GTO.- Tercera derrota en igual número de encuentros del Spórting Canamy en la segunda premier, 3-1 frente a los Freseros del Irapuato, en el Sergio León Chávez, ayer por la tarde, por lo que se queda en el fondo de la clasificación sin unidades de 12 disputados.

Querétaro 2-1 a Santos y a domicilio, en femenil

Torreón, Coah.- La morelense, Ana Paola Ortega Alvízar, quien se quedó en el banquillo, Querétaro 2-1 a Santos de Torreón y a domicilio, con goles de Lorena Rangel al 43 y Luz Ruiz al 59, y por las locales, Ana Arvizu al 82, con arbitraje de Héctor Abraham Pineda Flores.

Pumas 4-1 al Cruz Azul son Ivett Juárez en femenil

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin la morelense Ivett Alejandra Juárez Amaro, quien no estuvo ni en la banca, las Cementeras del Cruz Azul cayeron 4-1 frente a las Pumas, con goles de Patricia Jardón al nueve y Karime Abud al 19, 54 y 74 y por las azules, Denisse Valdez al 56, con arbitraje de Iván Alejandro Rodríguez González.

Sorpresa, Morelia 2-0 a Toluca y a domicilio en femenil

TOLUCA, EDOMEX.- Caro costó a Toluca prescindir de 2 morelenses ante Monarcas; cayó 2-0, Karla Jiménez al 65 y al 75 de Mariana Fuentes; las escarlatas van en 7, sus rivales a 6, en fecha 5. Faltaron la portera, Wendy Jazmín Gallardo Hernández, y jugó, Dayan Pérez, y en la zaga sin Déborah Estefanía Romero Estrada; Cielo Laura García Estrada ni Paloma Elizabeth Gutiérrez Ocampo, no son siquiera suplentes; las otras 2 sí extraña que no sean ni reservas, y para lesión, las 2, no es lógico.

Pachuca-América hoy, duelo en la cumbre

PACHUCA, HGO.- Duelo de líderes y de morelenses, hoy a las 19 horas, en el Hidalgo, Pachuca-América. Tuzas: Mónica Ocampo Medina, Karla Paola Nieto Castillo y Fátima Monserrat Arellano; América, Mónica Rodríguez Guzmán, Diana Izbeth Fierro Delgado y Lucero Ximena Cuevas Flores. Con Pahuca igual Aislín Noemí García Beltrán

Pioneros 1-0 al Cruz Azul Premier

CANCÚN, QROO.- Sin el morelense, Néstor Salomé Martínez Rodríguez, Cancún 1-0 al Cruz Azul Premier, y en casa, con gol, a los 89, de Héctor Manuel Gómez Figueroa, pese a contar con diez, pues al 42 fue expulsado, Marco Antonio Zavala Bueno, por el árbitro, Gilberto Alvarado Farjat.

Xolos 4-2 al Monterrey que tuvo a dos morelenses

Pese al esfuerzo de dos morelenses, Germán Camacho Pacheco y Jorge Ángel Romero Campos, Monterrey perdió en Tijuana con Xolos 4-2, con goles de Ramón Michel Ceja Partida al 17 y 49, de José Eduardo Almaraz Bringas al 59 y al 63 de Julián Francisco Barajas Robles y por Rayados, Joaquín Alonso Hernández García al 69 y 82