Bonifacio Pacheco |

2017-08-28

Breverías Culturales

Don Manuel Aguilar de La Torre (†), claramente le dijo a Jesús que él no sería ni cronista, ni historiador, él era un investigador, y muy apasionado, sugiriéndole que tomara el taller para acrecentar sus conocimientos para la gran labor que realizaba en el rescate y descubrimiento de temas interesantes. Eso lo motivo más.

A Jesús, lo conocí en una conferencia que dio sobre los templos Franciscanos de Cuernavaca, en la librería de Mauricio Achar (†), que por ser amigo de Fernando y Carmen Díez de Urdanivia, facilitaba sus instalaciones para el Seminario de Cultura Mexicana.

Le pedí que colaborara para El Regional del Sur y amablemente aceptó. Posteriormente en la invitación de participación en el Encuentro de Escritores Veracruzanos gracias a la escritora Lucy De Block, se acrecentó nuestra amistad.

Durante nuestras convivencias al lado de mi Padre, Don Chano, A Jesús le encantaba que le sirviera su tequila en unos tarritos de cristal (en lugar de caballito), y me decía: “Me hubiera gustado atender así a mi Padre, acercarle sus cigarros –que los tenía prohibidos-, su traguito y todo lo que le gustaba”, de ahí nació nuestra hermandad, más aún cuando Efraín, mi hermano, lo invitó frecuentemente a su programa de radio en Estéreo Mundo.

Me presentó con su hermana y familia que lo venía a visitar, también lo acompañaban a todas las reuniones donde él fuera.

Durante las reuniones del Seminario de Cultura Mexicana, hacíamos y deshacíamos el mundo con nuestros comentarios. Posteriormente, le propuse hacer un programa de radio, pero con formato diferente del Fantasías y Divagaciones, que había creado Efraín. De ahí surgió “Intelectualidades”; inicialmente acudía a todos los programas, en algunos casos, pasaba por él a su casa de Ocotepec, a veces él llegaba. Poco a poco se fue alejando, aduciendo que no tenía conocimiento del tema o los invitados. Nos frecuentábamos, en comida de solteros, una vez en Ocotepec, otra en El Vergel.

La última vez que lo vi, estaba muy delgado y lo noté muy cansado, Carmen Franzoni, me dijo que necesitaba nuestra ayuda y apoyo, porque Jesús estaba muy deprimido. Sin embargo Jesús se trasladó a Tijuana con su hijo Mauricio, traté de hacer contacto telefónico con él y no lo logré. Me entero que falleció el miércoles 23 de agosto de 2017. Me invade la tristeza y la melancolía, Jesús, fue un gran hermano.

SEMBLANZA. Coahuilense de nacimiento, avecindado en Cuernavaca desde hace 27 años. Licenciado en Economía de la UNAM y maestro en esa Universidad en la década de los setentas del siglo pasado. Ex funcionario de varias dependencias del gobierno federal y sector paraestatal en la ciudad de México

En esta ciudad, miembro activo del: Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Morelos, del Consejo de Cronistas de Cuernavaca, del Colegio de Economistas de Morelos

Desde el principio del presente siglo, investigador y conferencista histórico de Cuernavaca.

ALGUNAS DE SUS PUBLICACIONES Y EDICIONES:

-Libro: “Ocotepec, un cerro de mexicanidad”. PACMYC-CONACULTA. 2003.

-Libro “De Cuauhnáhuac a Cuernavaca” Ayuntamiento de Cuernavaca”. 2007.

-Libro: “Emiliano Zapata, entre la historia y el mito”. CIDHEM. 2011.

-Libro: (Coautor) “Tarazona, presencia en Coahuila y en el mundo”. Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 2012.

-DVD video.”Templos franciscanos en Cuernavaca” PACMYC-UNISOL 2005;

-DVD video “Vida y obra de Salvador Tarazona” edición personal 2007

Además deja un gran legado que esperemos que su familia lo done a alguien como él: un apasionado por el arte, la historia, la investigación y la cultura.

CULTURAS POPULARES, Morelos. La Fiesta de San Agustín, es una de las ferias representativas de esas regiones; por lo que se da un enlace regional social y cultural que permite la continuidad de sus respectivos festejos; en Totolapan y Jonacatepec los habitantes comparten con sus vecinos e invitados la comida tradicional que esos días se prepara colectivamente, hay hartos cohetes y baile.

UNAM MORELOS: Cristhian Garay, CINVESTAV “Especialización tropical en curvas por convergencia de amibas”, Palapa Nueva Instituto de Matemáticas 16:00 horas; Información en: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios/589-especializacion-tropical-en-curvas-por-convergencia-de-amibas ――― La Dra. Aurea Orozco Rivas, Instituto de Neurobiología, Campus Juriquilla, UNAM, “La 3,5-t2 una hormona tiroidea en búsqueda de reconocimiento”, Aula Magna 2, 3er nivel Instituto de Biotecnología 12:00 horas; Información en: http://www. ibt.unam.mx/server/PRG.base?alterno:0,clase:base,tipo:doc,tit:Seminarios,tra:IBT_Seminars,edi:font_size%-1,dir:sem.Nautoseminarios.html,pre:base

UNA NOCHE con José Felipe Mejía Pérez, Cantautor del bello Tlaxcala en Conciertos desenchufados, en Café La Fauna a las 18:30 horas, Morrow 8 local 4 centro, teléfono 6886663.

