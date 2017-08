Local

No avanzan las investigaciones de homicidio de ex medallista olímpico

Erick A. Juarez |

2017-08-26

-Familiares señalan que la FGE no cuenta con pistas de los agresores de Francisco García Moreno

-Los hechos: el 26 de marzo del 2016 en Tlaltenango cuando la víctima se encontraba realizando ejercicio





A más de un año del asesinato de un ex medallista olímpico en el municipio de Cuernavaca, deudos exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) avances en las investigaciones para la captura del presunto homicida.

De acuerdo con Francisco García Sesma, hijo del ex medallista, reveló que desde hace meses ha sostenido diversas reuniones con el fiscal, Javier Pérez Durón, quienes le han mostrado un video de los hechos ocurridos en la colonia Tlaltenango, en donde supuestamente asaltaron y asesinaron al ex medallista olímpico, Francisco García Moreno.

Explicó que la Fiscalía General del Estado no cuenta con las pistas y placas del taxi en el que huyeron los agresores, ya que hasta el momento no hay ninguna persona detenida; en donde supuestamente las autoridades en procuración de justicia ha revelado que el móvil podría ser un asalto o secuestro.

"Si yo me he reunido con el Fiscal Javier Pérez; nos dice que sigue la investigación y que había un video que tenían que llevar a Estados Unidos y lo volvieron a regresar pero realmente no se alcanza a ver, ni las placas del taxi, ni los responsables de los hechos", dijo.

García Sesma indicó que continuarán exigiendo justicia para detener a los presuntos agresores, debido a que en su momento interpusieron la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR); en donde no existe ningún avance.

Sin embargo, informó que para conmemorar la memoria de su padre, realizarán un torneo de waterpolo Máster del 25 al 27 de agosto con categorías máster 39 y menores y máster 40 y mayores.

En el mes de marzo del año pasado, un ex medallista olímpico fue asesinado de dos balazos al resistirse a un asalto en la colonia Tlaltenango.

Se trata de Francisco García Moreno, ex jugador de waterpolo en las Olimpiadas de México 68, el cual tenía su domicilio en la colonia Lomas de Ahuatlán.

Los hechos se suscitaron el pasado 26 de marzo del 2016, a las 08:05 horas, cuando Francisco se encontraba realizando sus ejercicios matutinos en la calle Abraham Cepeda, de la colonia Tlaltenango.

Fue a unos metros de la avenida Emiliano Zapata donde fue interceptado por un sujeto que con pistola en mano, lo amagó para despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, trató de oponerse al asalto, lo que ocasionó que su atacante le disparara en tres ocasiones, con una pistola calibre .25 para luego darse a la fuga.