2017-08-26

-43 de las 59 lámparas no sirven; los delincuentes hacen de las suyas, denuncian

Vecinos de la colonia Ayuntamiento 2000 del municipio de Temixco han optado por alumbrar la avenida San Antón de esa localidad con lámparas, teléfonos celulares y velas, ya que 43 de las 59 lámparas de alumbrado público no sirven y los delincuentes aprovechan la oscuridad para hacer de las suyas.

De acuerdo con Gabriela García Villa, presidenta de la Asociación de Ayuntamiento 2000 y Colonos Unidos en Temixco, declaró que desde hace 11 años las autoridades municipales dejaron de dar mantenimiento a las lámparas, y aunque administraciones han pasado, no les han dado una solución a las 965 familias que viven ahí.

Señaló que en el 2014, el ex alcalde Miguel Ángel Colín, los dio de alta para pagar el impuesto de Derecho de Alumbrado Público (DAP), pero no les dio el servicio y la actual administración argumenta que no hay dinero para solventar el gasto de 600 pesos por cada lámpara.

García Villa aseveró que la policía municipal no cuenta con las patrullas necesarias para vigilar la zona y simplemente no hay elementos que resguarden el lugar.

"Las siete colonias salimos con lámparas en toda la avenida San Antón, ya que es la calle más peligrosa y ahí es donde mataron a la familia Mayorga y en la cañada La Colorada y se alumbra de 20 horas a 22:30 horas porque a esa hora pasa la última ruta, todos los días estamos haciendo esto, ya que desde la semana pasada empezaron a robar nuevamente, ayer (jueves) después de que realizamos el alumbrado público asaltaron a dos personas", reveló.

Y es que mencionó que desde el 2006 han pagado los impuestos y las autoridades municipales no han solucionado las peticiones, debido a que hasta el momento han detectado alrededor de 11 robos a casa habitación, cinco robos a mano armada a la ruta 11, así ocho robos a diversas colonias y un intento de violación.