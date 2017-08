Observador político - Deja Graco en la ruina a Morelos

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-08-26

Nunca en la historia de Morelos se había vivido una crisis económica tan severa como la que hoy en día estamos padeciendo todos quienes radicamos en este hermoso estado cuna del general Emiliano Zapata Salazar. Familias de comerciantes, empresarios, burócratas, campesinos, amas de casa, estudiantes y muchos sectores más no tiene dinero y en gran medida se debe a la mala administración del gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, quien tiene sumido en su peor momento financiero al estado lo que incluso ha provocado que varias dependencias, así como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aunado a los municipios que viven la misma situación y que se encuentran en bancarrota.

LA CRISIS DE LA UAEM. Es triste, preocupante y alarmante lo que se está viviendo en la máxima casa de estudios de Morelos en gran medida, por la actitud vengativa y autoritaria del gobernador Graco Ramírez contra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El ejecutivo, logró lo que tanto anheló. Dividir a los universitarios y ha provocado incertidumbre económica, política y laboral al interior de la institución del nivel superior. Pese a todo, siguen los universitarios manteniendo un bloque para evitar que corrompa a la UAEM y por ello, incluso, se han sumado los senadores desde el Congreso de la Unión no sólo para exigir la entrega inmediata de los recursos que tiene retenidos sino que además, se realicen las sanciones a que se haya hecho acreedor el mandatario tabasqueño que desgraciadamente vino a gobernador Morelos.

Sin embargo, la situación que se vive en la UAEM no es muy distante de la que padecen otras instituciones como el Tribunal Estatal Electoral, cuyo presidente Francisco Hurtado Delgado, presentó la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del gobernador Graco Ramírez, quien se niega a entregarles los 10 millones 604 mil 879 pesos que no les entregó para este año. Y a pesar de que ganó la impugnación que obligó al poder Ejecutivo para que entregue los dineros a fin de atender el funcionamiento y cumplimiento de los fines constitucionales de dicho órgano jurisdiccional local, éstos no han sido entregados por puro capricho del perredista sin importar que resolvió el asunto el TEPJF bajo el número de expediente: SUP-JE-43/2017.

IMPEPAC, OTRO AFECTADO MÁS.- Aunado al TEE se suma el IMPEPAC a pesar de que en una semana literalmente estará iniciando el proceso electoral para renovar al titular del Poder Ejecutivo, las diputaciones locales y ayuntamientos. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, no cuenta con los dineros para la contratación de casas para instalar los 33 consejos municipales y los 12 distritales, los cuáles tiene que dejar en condiciones para trabajar, es decir, con personal, computadoras, internet y demás servicios.

Quizá por esa razón, y cansados de tantas mentiras de la entrega de los recursos, el IMPEPAC se vio en la necesidad de interponer un juicio electoral ¿en contra de quien se imagina usted? ¡Acertó, de Graco Ramírez! El gobernador otra vez se negó a entregar los 42 millones de pesos solicitados para concluir el año y los actos preparativos del 2018 solicitados por el órgano electoral.

Graco no quiere entregar los dineros que no son suyos y por tanto, se le acusó de “negativa ficta” para otorgar la ampliación presupuestal solicitada desde el 22 de marzo pasado. Han transcurrido ya cinco meses desde esa denuncia y a sólo seis días para la jornada electoral los recursos no han llegado.

AGIOTISTA CON LOS AYUNTAMIENTOS.- Para los 13 presidentes municipales que se opusieron al fideicomiso para el pago de laudos en los municipios porque les quitan el 2.5 por ciento de su presupuesto, lo que hace el gobierno de Graco Ramírez es agiotismo porque de su mismo dinero les cobra intereses cuando les presta para pagar las deudas laborales, tal como en su momento lo denunció el alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso y por lo cual, el Congreso, brazo ejecutor del mandatario estatal, les aplicó una auditoría especial como medida de presión para doblegarlos.

Ante este panorama, desde agosto del presente año, el controvertido edil de Tlaquiltenango, el gobierno del estado obligó a los ediles a acceder a participar del llamado rescate financiero que no es otra cosa que una práctica agiotista y por esta razón, implementó un programa de austeridad con la base trabajadora logrando descansos escalonados por quincenas permitiéndole ahorrar recurso económico para el pago de laudos laborales. A la fecha, han pagado ya 100 de 389 demandas en cinco meses. Lamentablemente está situación no es la misma de la mayoría de los municipios porque están estrangulados económicamente y por ello les urge un verdadero rescate financiero.

Y mientras ellos tienen que padecer el calvario por la falta de recursos, el presidente del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Rodolfo Tapia López, en lugar de apoyarlos se la pasa haciendo proselitismo al lado de su presidente de partido, Rodrigo Gayosso Cepeda, engañándolo de que todos los alcaldes están con él cuando esto es una falacia. Nada le importa al ex alcalde de Xochitepec con tal de quedar bien con su líder partidista incluso, estar en eventos político-partidistas en horario de trabajo.

Esta grave situación que padecen, obligó a los ediles organizados para intensificar los diálogos con gente que los está acercando con el presidente Enrique Peña Nieto, a quien le solicitarán un verdadero rescate financiero y no como el engaño del que fueron objeto por parte de Graco y Francisco Santillán, secretario del Trabajo. El apoyo que quieren es para pagar los adeudos que enfrentan y que tienen en riesgo de destitución a varios alcaldes.

Son días los que faltan para el proceso electoral y los dineros para el laudo no se entregarán por lo que tendrán que estar atentos los ediles para evitar que desaparezca este presupuesto como ya es costumbre en el gobierno de la nueva ambición y como ejemplo, ahí están los 2 mil 806 millones de pesos que se iban a destinar dizque a obras que proyectarían a Morelos como una de las entidades con desarrollo al nivel de Puebla, Querétaro, Aguascalientes y Cancún, entre otros.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73