El Tercer Ojo - La UAEM: estado de la cuestión hoy

Opinión

| J. Enrique Alvarez Alcántara

2017-08-26

«Hoy es el día más, el que traía/ una desesperada claridad que murió./ Que no lo sepan los agazapados:/ todos debe quedar entre nosotros, día, entre tus campanas/ y mi secreto» Pablo Neruda. Aún otro día I.

«No te des por vencido, ni aún vencido,/ no te sienta esclavo, ni aún esclavo;/ trémulo de pavor, piénsate bravo,/ y arremete feroz, ya mal herido./ Ten el tesón del clavo enmohecido/ que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo;/ no la cobarde estupidez del pavo/que amaina su plumaje al primer ruido./ Procede como Dios que nunca llora;/ o como Lucifer que nunca reza;/ o como el robledal, cuya grandeza/ necesita del agua y no la implora…/ Que caiga y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo, tu cabeza!» Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte.

El mes de marzo del próximo año, 2018, habrán transcurrido ya 32 años de que me integré a las filas docentes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la entonces Escuela de Psicología; su Director, en ese entonces el Psic. Fernando Iturbe Robledo, me recibió con todos los apoyos para aportar al recién diseñado Plan 86. El Rector era el Ing. Fausto Gutiérrez Aragón, el Psic. René Santoveña era docente de la misma Facultad al igual que el Dr. Fernando Bilbao Marcos o el Dr. Alejandro Chao Barona, entre otros. Esa época aún era transitada por una generación de estudiantes que cursaban el Plan de Estudios precedente, copia fiel del impartido en la Facultad de Psicología de la UNAM. Eran estudiantes aún, el Dr. Jesús Alejandro Vera y, un año después, el Psic. Mario Cortés Montes. Debo decirlo claramente, ambos fueron alumnos míos en una materia cuyo título era Evaluación Psicológica IV.

Debo agregar, que un año más tarde, se integró a nuestra comunidad el Dr. Víctor Manuel Patiño Torrealva.

Pienso ahora, más de tres décadas después, que hasta este julio del 2017 nunca ni bajo ninguna circunstancia, Gobernador alguno del estado de Morelos, se propuso y organizó una política de destrucción o eliminación de nuestra Universidad. Tampoco, a lo largo de este periodo de tiempo, ninguna circunstancia obligó a suspender labores por una estrategia política que sitiara a nuestra Universidad, económica y financieramente.

Debe decir por ello que, desde antes de que el propio Psic. Mario Cortés Montes fuese académico sindicalizado, ya lo era yo. Por otro lado, y no soy quien para esparcirlo mediáticamente, desde ese entonces puede constatarse mi participación política, académica y cultural en la UAEM.

Hoy mismo, podemos observar, sin gran esfuerzo intelectual, que la defensa irrestricta de la Autonomía Universitaria, de los Derechos Políticos y Sindicales de los trabajadores universitarios y de los estudiantes es la que debe darnos unidad a todos los universitarios; sindicalizados o no, estudiantes y trabajadores académicos y administrativos.

No podemos hoy, por ningún motivo, leer que el Rector que durante este periodo de tiempo que considero, más adelante ha jalado a la universidad, sea el responsable de esta crisis, salvo que nuestra dislexia política impida una lectura acertada; es bastante claro que el responsable directo y único de esta crisis es: Más allá de la política neoliberal impulsada por el Estado Mexicano en su conjunto o, por ser el operador de la misma en Morelos, es GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO Y SUS OPERADORES.

Nunca, justo es reiterarlo, la propia universidad suspendió labores por ataques deliberados e ilegales por parte de un Gobierno que se dice de izquierda, democrático y de una “Nueva Visión”; de un gobierno que se ha confrontado abiertamente con el gobierno de la capital del estado, con la Diócesis y con la UAEM; entre otros sectores de la sociedad.

Nunca, no lo recuerdo aún, y dicen algunos que tengo memoria hipertimésica o de elefante, un gobierno estatal se propuso liquidar a la institución de educación superior pública y autónoma más importante del estado de Morelos.

Ergo, nunca como ahora, nuestra universidad requirió de una unidad a toda prueba y de principio sólidos que no permitan afrontar la agresión.