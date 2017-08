Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-08-26

1.- A Rusia sin problemas

2.- Tercera

3.- Femenil

4.- Profesional

1.- Si el nivel futbolístico de la CONCACAF es pobre siempre, ahora está por debajo de la media, por lo que el 11 verde no tendrá dificultades para lograr uno de los tres pases directos que hay para esta zona y uno indirecto, número desproporcionado para escasa calidad que existe en el lugar, pero en las condiciones de la FIFA, así se distribuye y no por talento; primero el negocio y después el deporte, al que se utiliza para lo primero, y se multiplica en países que están ligados con este organismo que desafía a gobiernos cuando lo considera conveniente, y lo hace en forma impertinente, peor que Manuel Agüero cuando no lo dejan entrar a las escuelas a hacer proselitismo silencioso, porque quiere ser él quien entregue los útiles, y cuando no lo dejan llama a Fernando Pacheco, para que aplaque al rebelde director, y al titular del IEBEM se le hacía tarde para cumplirle al alcalde de Jiutepec, al menos fue la impresión que dio.

La FIFA sabe que lleva dormida a la afición, tendrá su respaldo, y como los gobiernos son siempre criticados, requieren del circo para sobrevivir y el dominio del organismo rector del fútbol es total. ¿No dice que tiene más afiliados que la propia ONU?

En el caso del 11 verde, el profesor Osorio, con poco, está tranquilo porque se llegará a Rusia, pero, como en el caso del viejo que se pasa correteando a la jovencita, cuando la alcanza no sabe para qué; igual aquí, y si el objetivo es el quinto partido, pues es poco, pero tampoco se puede aspirar a más, y menos ahora que varios de los equiperos no están a plenitud y el timonel jamás a las alturas de equipos del primer mundo.

a.- El 11 se concentra el domingo y viajará a Cuernavaca, sin tocar el Paso Exprés.

b.- Viene a la ciudad porque Jacqueline Guerra le dará lo que no da al talento tlahuica.

c.- Estará en la semana; el Centenario será para el 11 verde; los deportistas locales esperarán

d.- Que porque la ocasión pasada salieron bien las cosas con el seleccionado después de estar en Cuernavaca. Si el cuadro necesita amuletos para ganar… No debería ser cuestión de suerte

e.- Con los verdes Jair Pereira Rodríguez, quien es original de Cuautla; un morelense con los verdes, mientras que con Corachivas ninguno; se entiende la diferencia.

f.- Igual Héctor Miguel Herrera, quien jugó para Arroceros del Cuautla y hoy el Porto

g.- Calificará a Rusia sin dificultades, el nivel de CONCACAF siempre pobre, hoy es peor

h.- Ahora no será necesaria la ayuda de los árbitros para vencer a Panamá que se debilitó.

i.- Costa Rica en San José es lo de menos, son tantos los boletos que hasta con tres derrotas se califica; si se pierde allá, no pasa nada; ya se está calificado a Rusia.

j.- Que si por el grito seguirán multando a la FMF, que le diga a algunos comentaristas cómo festejaban el homofóbico clamor, el insultante epíteto; no es para divertirse, es para agredir.

2.- En la tercera división, corrieron a muchos de los anteriores administrativos, trajeron nuevos y sembraron el caos, tanto que ahora muchos van a la cuarta; de todos modos en tercera no ascienden y los gastos son muchos. Como que lo tienen que pensar.

3.- En la liga femenil, el mejor duelo de la semana, Pachuca contra América, por las Tuzas cuatro morelenses y por las amarillas tres, Mónica Ocampo Medina por las hidalguenses, Lucero Ximena por las capitalinas.

4.- En el balompié de paga, Corachivas ganará a Venados, Irapuato al Spórting Canamy y Cuautla no perderá con Yalmakan. Los Halcones, dizque de Morelos, sin prender.