Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-08-26

TOLUCA, EDOMEX.- Caro le costó a las Diablitas Rojas del Toluca prescindir de dos morelenses en el juego contra las Monarcas del Morelia y perdieron 2-0, con goles de Karla Jiménez al 65 y al 75 de Mariana Fuentes, con lo que las escarlatas se quedaron en siete guarismos y sus rivales en turno llegaron a seis, para tomar, de momento, la tercera y cuarta escalinatas, en el certamen de la liga femenil que inició la fecha cinco.

Con Toluca faltaron la portera, Wendy Jazmín Gallardo Hernández y se puso bajo los postes, Dayan Pérez que recibió los dos goles, y en la zaga no se contó con Déborah Estefanía Romero Estrada, también de Morelos, y ninguna se vieron ni siquiera en el banquillo, como tampoco Cielo Laura García Estrada ni Paloma Elizabeth Gutiérrez Ocampo, aunque las dos últimas ni siquiera han debutado en el banquillo, pero las dos primeras sí extraña que no estén ni de suplentes, y para lesión, precisamente de las dos, no se ve como algo lógico, aunque pudieran darse el caso, por lo que habrá que esperar.

De Morelos, sólo Andrea Hernández Buenos aires se hizo presente en el conjunto a lo largo de todo el encuentro, pero no las otras cuatro, y el cuadro perdió, sufrió su segundo descalabro en el evento, la primera fue ante las Águilas del América, con el 2-1, y también fue en casa, y el empareje fue en su visita a las Pumas en territorio estudiantil, y los triunfos de 2-1 sobre Cruz Azul, en casa, con el segundo gol de Débora, y el 3-2 al Veracruz, en el puerto jarocho, en el resto de la historia de las rojas.

No hubo amonestados por la árbitro, Priscila Eritzel Pérez Borja,. Quien contó con el respaldo de auxiliares también mujeres, la uno, Ana Cristina Alfaro Cano y Diana Estephanía Pérez Borja, en el juego que más mujeres tendrá, en la jornada, en la lista de árbitros, en esta jornada, la cinco que tendrá el mejor encuentro el lunes, cuando a las 19 horas, las Tuzas del Pachuca se midan con las Águilas del América, en cotejo de líderes con 12 puntos, producto de cuatro triunfos en igual número de participaciones, las hidalguenses con cuatro morelenses y las capitalinas con tres.