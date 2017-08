Local

2017-08-25

-Subrayó el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El socavón que se registró en el Paso Express es un ejemplo de la corrupción que cometen los gobiernos federal y estatal, porque mata derechos, mata la democracia y mata a personas, denunció Emilio Álvarez Icaza, maestro en ciencias sociales y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su conferencia magistral “Presupuesto público, derechos humanos y el financiamiento de la universidad pública, que impartió este día en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM.

Ahí, explicó que “el socavón es la mejor expresión de la ineptitud y la corrupción; y ahorita se quieren lavar las manos: No, yo dije que no se inaugurara –como lo señaló el gobernador Graco Ramírez- y ahí está la foto. Yo diría que no se inaugurara la obra, pero ahí está puestísimo para la foto con Peña Nieto”.

De haber sido congruente el mandatario no habría acudido a la inauguración, agregó Emilio Álvarez Icaza, al señalar que la práctica a la simulación es el cáncer de la democracia y eso es lo que se vive en Morelos y en el país, porque incluso, las autoridades federales y estatales en el tema del socavón, anunciaron con precisión que rescataron el coche aunque dos personas hayan perdido la vida a consecuencia de la asfixia.

“Esa imagen es la imagen que describe a plenitud la indolencia de los gobiernos federal y estatal en actos que lastiman, ofenden a la sociedad y por el contrario, están más preocupados en culparse unos a otros y lavarse las manos, colocando anuncios espectaculares para seguir alargando su administración con sus familiares que resolver el problema del socavón y castigar a los responsables”, precisó.

El luchador social explicó en su presentación ante los estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales que la UAEM se ha convertido en un modelo crítico, autónomo, independiente y por esa razón está poniendo en el debate diferentes temas, el gobernador encabeza la negación y llegamos a un momento donde los maestros no tienen sueldo, porque se secuestra el presupuesto, dijo.

Emilio Álvarez, consideró que es criminal que haya sido la propia autoridad haya generado las fosas de Tetelcingo y Jojutla, y dijo que la UAEM ha sido ejemplo en el país con un programa de acompañamiento de víctimas, por lo que ahora está pagando el costo político “de haber denunciado a un gobernador con fosas clandestinas y arruinar sus aspiraciones para ser presidente”.

Lo que hace el gobernador de Morelos, dijo, es irracional porque está utilizando el presupuesto como instrumento de control para doblegar, al tiempo de precisar que si no es contra la UAEM es contra los municipios y no puede ser que se atente contra el ejercicio de los derechos, en Morelos gobierna la expresión más corrupta del PRD que no respeta la noción del derecho a la educación”.

Al final, comentó que la educación es un derecho fundamental, que debe mantener su carácter de público, gratuito y laico, el cual no ha sido entendido por los gobernantes que limitan su financiamiento para el desarrollo y beneficio social. Por su parte, Rubén Toledo Orihuela, director de la FDyCS tras dar la bienvenida al expositor, les anunció a los estudiantes que hasta el momento esta unidad académica trabaja con normalidad y agregó que “el gobierno del estado, sátrapa y corrupto, ha secuestrado el dinero de la universidad de ahí la importancia de esta conferencia”.