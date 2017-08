Nosotros - Graco. Escupiendo al cielo

Opinión

| José María Román Román

2017-08-25

Los demonios andan sueltos, ni duda cabe. Las jugadas políticas de los personajes de la vida nacional y estatal están desatadas de la lengua, ¿será porque se aproxima la temporada de celo político con motivo de las elecciones del 2018 o porque se les retrasó la primavera?

Las muy serias y no vistas distancias y acusaciones que Graco hace al titular de la Secretaría de Comunicaciones el señor Ruiz Esparza son de llamar la atención porque cambia las reglas a que estamos acostumbrados en el manejo del lenguaje y las formas en que se relacionan los políticos o como se han manejado los políticos desde los viejos tiempos en que el PRI se llamaba de otra forma (PNR) pero que hacía lo mismo: disciplina. Con los cambios medio democráticos que permitieron la llegada del PAN, esta manera de hablar entre ellos siguió conservando los estilos de un doble lenguaje sin faltar al respeto y sin alterar sustancialmente los estilos. Nada nuevo, pensaríamos incluso en una democracia civilizada producida por una dictadura priísta que siguió conservando indirectamente el poder. Cuando cambian las alternancias y el PRI vuelve al ruedo y maneja el gobierno federal con Peña Nieto, Graco se volvió servil, muy útil al gobierno federal. Incluso se pensó en una franca adulación al señor de los Pinos…hasta que los demonios se escaparon, quién sabe por qué.

El ya famoso socavón es motivo y causa o causa y efecto, como lo queramos, el caso es que Graco, uno de los señalados como culpables, ni manco, ni cojo, o tullido y menos tartamudo comenzó a hablar y hablar de verdad sobre los hechos de esa enorme corrupción e ineficiencia con que se construyeron los escasos 14 y pico de kilómetros a un precio de oro con las gravísimas deficiencias que efectivamente se le señalaron a la SCT por Sirios y Troyanos, pueblo, gobierno y organismos sociales a los que no pelaron ni les importó oír en su momento. Nada fuera de lugar porque así se la han gastado en los gobiernos de todo tipo, ese decir, ni oyen ni ven a los quejosos sociales. Pero al problema se les vino encima Y Graco habló y culpó a la SCT y a su titular el señor Ruiz esparza, pero, lo más delicado del tema: Habló contra el señor EPN tachándolo de ser omiso o palero de una inauguración del Paso Express que adolecía de defectos, cosa que le dijo antes de su inauguración, quiero suponer que únicamente de forma verbal. Es decir, Graco acusó al Ejecutivo de ineficiente o sordo al menos lo que en política y tratándose del Presidente es llegar demasiado lejos. Más aun Graco ha dicho que el precio es síntoma injustificado de la obra lo que induciría a pensar en la corrupción (lo último lo digo yo)

¿A qué le juega Graco? ¿Cuál es su tirada?, ¿ya le midió el agua a los camotes con sus afirmaciones? Desde luego el senador Barbosa, que a ciencia cierta no se sabe si le tira al PRD o es en serio parte de Morena, le azuzó y aplaudió por sus declaraciones en el senado sobre el tema. ¿Es un distractor este asunto para alejar el tema de Obderecht o incluso el del problema gravísimo de los 11 y más alcaldes extorsionados por la delincuencia organizada y que sacó a flote el presidente amenazado de Mazatepec? ¿O para distraer la atención en el asunto del Cuahu que ya le ganó a Graco el asunto de la corte para su candidatura? O bien un distractor del problema que se avecina a pasos rápidos de la bronca de la UAEM? ¿De verdad en las altas esferas le van a jugar al respeto de la legalidad o solo es llamarada de petate con motivo de la elecciones del 2018? ¿Aguantará el Presidente Peña la rebelión y el involucramiento que le señala Graco? ¿Aguantará el Presidente con un poder agónico en sus manos, pero al fin poder, su supuesto desdén de lo que dice Graco: que supo del Paso Express y que no obstante no suspendió la inauguración? Sea lo que resulte, hoy por hoy es una buena novela el tema político social del Socavón, o al menos un magnífico Show que aún no tiene final. Graco no canta mal sus rancheras tratándose de obra pública y de dinero público. Se rumora en el mundillo de los empresarios casi en voz alta que su hijastro que está en el PRD cobra el 25% o más como comisión en las obras que se adjudican del gobierno a las empresas porque dicen los que ya saben esta vereda, que aquí ya no se pierde el tiempo en aburridísimas, tediosas y legaloides licitaciones. Esas se dice que se las pasan por donde ya sabemos. Esto lo digo porque Graco tiene una larga colota que le pisen en materia de calidad y precio de la obra pública que ha realizado el gobierno estatal. ¿Graco es temerario o valiente? La Federación puede espulgar muy válidamente el valor y la legalidad de la obra pública del Gober y no estoy muy seguro que resista el análisis. Cuenta desde luego con el apoyo incondicional de sus 30 y más socios que se dicen diputados pero que cuando vengan los guamazos desde arriba y en serio dudo que le entren a la defensa del patrón. Ya el PRD jugó una de sus cartas al salvar a Ángel Aguirre el ex gobernador de Guerrero, y no sé si tenga aún ases para poder jugar la salvada de Graco si las cosas se complican. Hoy ya no está el Chapulín Colorado para salvar a Graco, ni siquiera Jorge Carrillo Olea que le servía de sombra, Chapulín corrió a su sepulcro para no verse utilizado por Graco y Don Jorge, calladito debe estarse riendo de su antiguo oponente…y Graco escupe al cielo y le puede tocar una salpicadota.