Opinión - Exige Morelos ser escuchado

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2017-08-25

La marcha por Morelos que fue organizada y convocada por el mismo Obispo de esta Diócesis, el Rector de la UAEM, Javier Sicilia y hasta Cuauhtémoc Blanco no tuvo el impacto esperado cuando debería haberlo tenido. Un grupo numeroso de abogados morelenses que constituye Barras y Consejos y otras formas de organización que se ha manifestado en contra de este gobernador, debieron acompañar esta marcha si su intención se suma a la de los convocantes, pero no se presentaron. La coherencia y la humildad no figuran en sus conductas.

Cuauhtémoc Blanco acudió con el afán de hacerse presente y ganar clientes (que no otra cosa, es el tianguis electoral) para ser candidateado como el próximo gobernador. Ya le coquetearon el PRD y MORENA. No hubo acuerdo porque el jugador estrella del América dijo que aceptaba solo en el caso de que él encabezara esa candidatura. Obviamente ni el PRD con Gayosso ni MORENA con Rabin, aceptaron. Otro par que también se siente soñado.

Morelos no puede equivocarse otra vez. Cuernavaca es un pésimo ejemplo. Le dio exactamente igual haber sido gobernada por la frivolidad de Estrada Cajigal, Raúl Hernández, católico de misa diaria y Adrián Rivera fan de Santa Clara de Asís. Y a nivel estatal también, ya ven Marco Adame que reprimió duramente a los maestros. Ese es el PAN. Ya nomás falta que hagan gobernador a Cuauhtémoc Blanco.

Morelos, un estado zapatista, revolucionario, comprometido con las mejores causas; un Estado que albergó aquí a gente célebre como Don Sergio Méndez Arceo, como Iván Illich, como Erich Fromm, como Paulo Freire, como Gregorio Lemercier, como Gutierre Tibón… ¿va a ser gobernado por un futbolista?

Esto es una farsa, una auténtica farsa. Ojalá fuera como aquella del S. XVII llamada “Farsa y Justicia del Señor Corregidor” en la que el distinguido Juez personaje de esa comedia imparte justicia en función de sus -muy vistos, nunca negados y encabronadamente aceptados y conocidos- intereses, dominado por uno de los 7 pecados capitales: la Gula.

Escuchemos al Señor Corregidor: “A los 20 años padecía la lujuria, a los 30 la ira y a los 40 la soberbia. Ahora con mis 50 años corridos y antes que me llegue la Avaricia que es maldición de viejos, ¡bendita sea esta gula que me libra de tantos males y a la que debo tantos bienes!”

Como pueden apreciar, estos que nos gobiernan ahora han sido víctimas de la Avaricia como maldición de viejos sin haber llegado a esa provecta edad. Se muestran incapaces de contar los dineros con manos abstinentes.

La situación es ya insostenible, está en riesgo la vida del pueblo trabajador. Como somos muchos qué más da que mueran unos cuantos.

Los organizadores de la Marcha exigieron la salida inmediata del gobernador actual. Han hecho recuento de los daños, se han expresado en distintos ámbitos, quieren ser escuchados. Los desaparecidos, las fosas clandestinas, la inseguridad cotidiana, la deuda del estado, la falta de recursos para la Universidad, los feminicidios, los socavones donde no hay culpables, los intereses creados y las ambiciones de poder hacen prácticamente imposible un acuerdo colectivo, masivo donde prevalezca el diálogo que conduzca a acuerdos que deberán cumplirse.

Con el Obispo y con Sicilia el problema central es el de las fosas clandestinas y la inseguridad; con Cuauhtémoc se inició con lo del Bando… que diga el Mando Único y continuó a causa de la disputa por la popularidad alcanzada por cada uno en su contienda de agandallar clientela; con el Rector, por los dineros que corresponden a la UAEM que, a decir del gobierno, el Rector ha comprometido el presupuesto universitario hasta el 2026 (aquí nos preguntaríamos hasta qué década este gobernador ha comprometido al Estado de Morelos con la deuda contraída) y con Gerardo Becerra que está en otro Movimiento social el lío es de carácter personal, pues Gerardo le sabe muchas triquiñuelas a Graco.

¿Cómo detener esta avalancha de desórdenes sociales? ¿Cómo remediar este desastre local y nacional? ¿Estamos exagerando? ¿No es verdad que día con día constatamos más y más tragedias, abusos, crímenes, asaltos…?