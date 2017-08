Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-08-25

1.- Selva Cañera-Cuernavaca

2.- Narciso

3.- Izquierdo

4.- Universidad

1.- El juego de Selva Cañera frente al Atlético Cuernavaca, el 16 de septiembre, a las 15 horas, en el estadio de Zapata, dentro del campeonato de la tercera división estará cargado de una gran dosis de morbo, como que los directivos del escuadrón que era capitalino y ahora jugará en Xochitepec, de acuerdo al registro que se tiene en este circuito, en el arranque del torneo pasado, sabiendo que no se tenían registros del lado de los verdes, se llevó el duelo en la mesa, porque, increíble, las decisiones que en ocasiones tardan semanas, ahora se dio de sábado para martes y tempranito, de tal suerte que cuando llegaron los jerarcas del cuadro de la Selva, ya se tenía la resolución y los tres puntos para los locales, y en la segunda vuelta, también en el inicio, en San Carlos, apenas se presentó la igualada, lo que, de alguna manera, dejaba ver que las cosas no irían bien para las huestes de Héctor Vidal, en ese momento, y así fue, no se calificó a la fiesta y sí lo hicieron los capitalinos que, en ese momento, tenían la liga con Jorge Arizmendi García, quien la traspasó a los actuales directivos que, después de no tener ni para alquilar el estadio para los partidos, ni para agua a los jugadores, de donde no se sabe, apareció el dinero suficiente para la compra de la franquicia y el pago de un millón de pesos que, se dijo, se saldó en la rama de la tercera, aunque bien pueda ser que el negocio fue de saliva, como se acostumbra en el fútbol, bajo promesas de pagar y luego no se paga o se paga cuando se quiera y, entonces, los acuerdos de que no se puede participar si no hay adeudos, queda en el olvido, pitorréndose de sí mismos los directivos, aunque seguramente no es el caso del Atlético, por lo que cabe preguntar ¿de dónde se sacó el dinero para saldar estos adeudos?, ¿el espíritu santo?, ¿un jugador?, ¿una dependencia?, ¿del extranjero?.

a.- La partida entre Selva Cañera y Atlético Cuernavaca es un partido que tiene mucho morbo.

b.- Si entre equipos tiene cuentas pendientes, facturas que debe cobrar Selva, entre DT igual.

c.- A José Manuel Herrera no se le olvida que no le pagaron en todo el torneo; lo engañaron.

d.- Lo peor es el trato, ese engaño de siempre, y que se siguió haciendo hasta hace unos días.

e.- No hay nada mejor para sentirse bien que triunfar sobre los que te vieron arriba del hombro

f.- Además, el Selva Cañera estará en su casa, frente a los suyos, y la victoria se debe exigir.

g.- No se olvide que cuando se tuvo el primer encuentro en Zapata se perdió con el Yautepec.

h.- El Selva debe llegar a las finales por obligación y sólo como paso a algo más importante.

i.- El Cuernavaca, en cambio, si tiene a los mismos directivos y a un entrenador que lleva seis fracasos en igual número de participaciones, no se puede pedir mucho; no existe presión.

j.- Si se tienen fondos del extranjero o de una dependencia oficial, menos habrá presión, con decir que se está atendiendo a jóvenes morelenses, es suficiente para gozar de privilegios. Insisto, si por ahí viene este dinero que puede ser herencia de un tío que no se sabía que existía

2.- Narciso González Rossano es el papá y entrenador de Brian González, quien está invicto como boxeador profesional, está a la espera de fecha, rival y lugar para el combate que se tiene proyectado para septiembre, en seis asaltos, en súper pluma.

3.- Un nuevo refuerzo para Corachivas del Atlético Zacatepec y no es ni siquiera mexicano, menos es morelense, es un uruguayo. Para el extranjero todo para el tlahuica nada.

4.- En la Universidad, tras los ataques de Graco Ramírez, los responsables del deporte van a tener que trabajar fuerte para continuar con la ruta del trabajo ascendente.