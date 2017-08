Local

Guadalupe Flores |

2017-08-24

-"En Morelos no tenemos nada que esconder", aseguró el gobernador al comparecer ante diputados y senadores por tema de socavón

-Dijo que el presidente y el secretario de SCT tenían prisa para inaugurar la obra; “observamos el apresuramiento”, apuntó

En su comparecencia ante los diputados y los senadores del Congreso de la Unión, el gobernador Graco Ramírez se defendió de las acusaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la responsabilidad de su gobierno en la tragedia de la mañana 12 de julio cuando se abrió un socavón el Paso Express que acabo con la vida de dos personas.

Afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto también tuvo conocimiento de las fallas en la vía rápida y del riesgo que existía para los automovilistas circular por el Paso Express, sin embargo, pese a tener conocimiento de los errores en el proyecto carretero, decidió el mandatario federal inaugurar el proyecto carretero, sostuvo.

En la reunión, señaló: “Observamos el apresuramiento de querer inaugurar la obra. Bajo protesta de decir verdad, le planteé al secretario (Gerardo Ruiz Esparza) también que era muy apresurado esa inauguración y su respuesta fue: ya comprometí que en Semana Santa se abría esto, es muy importante que Morelos da un anuncio de que pueden venir en Semana Santa, faltan detalles y estamos trabajando a marchas forzadas. Yo me resistí todavía, se me llama del Estado Mayor Presidencial y me dicen que el presidente me espera porque yo argumenté que tener una reunión en la Conferencia Nacional de Gobernadores y que el presidente me espera en Los Pinos para ir, (sic) llegamos una hora y media tarde porque me esperaron; en la conversación se lo dije al presidente pero él aseguró que en 48 horas estaría resuelto”.

Agregó “Nunca aceptamos la irresponsabilidad de que el secretario de Comunicaciones dijera que eran cuestiones de señalética y mover materiales para terminar la obra totalmente, a sabiendas que había una falla estructural que tarde que temprano, como advertimos una año antes, no iba servir para el drenaje en ese tramo de la carretera; sí fue advertido, no fue una petición de nombre, fue advertido un año antes de que ese tubo no servía”.

Además, expresó "No tenemos nada que esconder y por eso estoy aquí para hablar y dar la cara”, Graco Ramírez afirmó que lo ocurrido no fue un accidente desafortunado y aseguró fue consecuencia de la irresponsabilidad de la SCT por no atender la observación técnica que le hizo su gobierno desde el año 2016. Insistió en señalar que la observación técnica no fue atendida por la SCT ni por la empresa Aldesa, además, destacó que su administración mantiene contacto con la familia de las dos personas fallecidas.

También aprovechó para asegurar que se siguió el protocolo internacional de rescate de los cuerpos de las dos personas que cayeron al socavón.

Incluso pidió que no se responsabilice a su gobierno de un hecho que provocó la SCT por la falta de supervisión de la obra carretera.

El gobernador reprochó y criticó la actitud que asume el secretario federal de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, de evadir su responsabilidad en el tema, emprender una defensa y castigar “como si fuera justiciero”.