Local

No permitirá comunidad universitaria Ejecutivo someta a la UAEM: Patiño

Gerardo Suarez |

2017-08-24

-Viola reiteradamente la ley al negar la entrega de los más de 911 mdp que le adeuda

La comunidad universitaria no permitirá que el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu someta a la UAEM, a través de mentiras y violando reiteradamente la ley al negar la entrega de los 911 millones 867 mil 875 pesos de recursos federales y estatales que adeuda a la máxima casa de estudios que impidió pagar el salario a los trabajadores académicos, administrativos y de confianza, afirmó Víctor Manuel Patiño Torrealva, secretario General.

Tras manifestarse en la plaza de armas de Cuernavaca, Patiño Torrealva anunció que además de los recursos que debe de entregar, también le exigió el cese de la campaña de hostigamiento que su gobierno ha iniciado en contra del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

Al respecto, puntualizó que la campaña de hostigamiento, persecución y asfixia económica que ha implementado con mentiras la administración estatal, es con la intención de hacer claudicar el proyecto universitario y entregar a políticos corruptos la autonomía universitaria, que ha costado más de 50 años consolidar.

Patiño Torrealva que la última agresión de que fue objeto la máxima casa de estudios de Morelos por el gobernador Graco Ramírez, fueron los reiterados intentos para que la Universidad no pueda pagar los salarios de sus trabajadores, lo ha intentado una y otra vez, cada catorcena desde el mes de octubre pasado. Con relación a ello, precisó: "Ha usado la mentira para ocultar su incumplimiento criminal, al no radicar los recursos que tiene en sus manos desde hace semanas y que sabiendo que pertenecen a la UAEM no los entrega, es un hecho criminal que pone en riesgo la manutención de más de 6 mil familias de trabajadores universitarios y la formación de más de 40 mil estudiantes".

Reiteró que intentan someter a la UAEM y acabar con uno de los últimos bastiones de la sociedad frente a la tragedia humanitaria que vive la entidad, por lo que dejó en claro que no lo van a permitir y por tanto, continuarán de la mano de los pueblos, comunidades, víctimas y organizaciones que la han hecho suya para defenderla de aquellos que pretenden convertirla en una institución sumisa que justifique sus saqueos, corruptelas y crímenes.

Ante esta acción de negarle la entrega de los dineros federales y estatales a la UAEM para el pago de la nómina, el secretario General de la UAEM, convocó a los trabajadores universitarios a sumarse a las comisiones que interpusieron una denuncia contra el gobierno del estado por abuso de autoridad ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como una denuncia ante la Fiscalía del Estado y otra más ante la delegación de la Procuraduría General de República en contra del titular de la Secretaría de Hacienda, Jorge Michel Luna por la ejecución de actos ilegales y violatorios del derecho a la educación.

Cabe señalar que en días pasados, la UAEM desmintió a Graco Ramírez que haya depositado los más de 911 millones de pesos, a través del Colegio de directores quien lo acusó de no hacer los depósitos correspondientes a los pagos de las quincenas de julio y agosto.