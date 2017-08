Local

2017-08-24

-Ese fue el llamado que hicieron consejeros universitarios, alumnos y presidentes la Sociedad de Alumnos

Un llamado al diálogo, al entendimiento, a la responsabilidad para juntos encontrar una solución, sin enfrentamientos ni ataques, sin confrontaciones ni difamaciones para resolver de forma definitiva el conflicto económico de la UAEM entre sus autoridades universitarias y el gobierno del estado, fue la que hicieron los consejeros universitarios, alumnos y presidentes de los Comités Ejecutivos de la Sociedad de Alumnos de las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

“El desarrollo del Estado y la educación superior en Morelos no puede detenerse bajo ninguna circunstancia; menos aún la formación de más de 40 mil estudiantes que no pueden frenarse porque su futuro no puede ni debe ponerse en peligro como se vislumbra”, señalaron.

De ahí la necesidad de convocar a sesión extraordinaria del Consejo Universitario con la finalidad de informar sobre la situación financiera por la que atraviesa la UAEM, la reactivación de la Comisión de Saneamiento Financiero y la participación activa de la Comisión de Hacienda para a vigilancia y control de los recursos.

De igual forma, en las peticiones destaca el que se implemente un programa como medida de austeridad y racionalidad financiera al interior de la Universidad para que suspenda gastos innecesarios y que no tengan nada que ver con las actividades sustantivas de la Universidad.

Por tanto, convocan los consejeros universitarios a restablecer los canales del diálogo y entendimiento entre los gobiernos federal y estatal con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.