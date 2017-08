Local

Casi la mitad de la población en Jojutla no tiene empleo formal

Yesenia Daniel |

2017-08-24

-Así lo deja de manifiesto el último reporte de la Secretaría del Trabajo en Morelos: Sotelo

Jojutla, Mor.- El último reporte de la Secretaría del Trabajo en el estado, indicó que entre el 35 al 40 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en este municipio no tiene una fuente de trabajo formal.

El dato fue revelado por el presidente municipal, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, al hacer entrega de apoyos diversos del programa del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) ayer a 55 productores y artesanos por un monto grupal de 744 mil pesos.

Sotelo Martínez, dijo que dar un incentivo a los pequeños productores o familias que se organizan para sacar adelante un negocio, aleja las malas prácticas de la sociedad y se contribuye en la aportación de un recurso lícito en beneficio de las familias de Jojutla.

“Es darles una actividad diferente, no orillar a quienes no tienen una oportunidad estudiantil, o bien económica, que puedan buscar otras alternativas con una actividad lícita y que no tengan que orillarlos a ninguna actividad nociva”, sostuvo el edil.

En este tema destacó que de acuerdo al último informe de la Feria del Empleo organizada en el municipio, se conoció que entre el 35 al 40 por ciento de la Población Económicamente Activa no tiene un empleo en la actualidad.

“Ellos nos hablaban de que hay un índice de un 35, de un 40 por ciento imagínense, casi la mitad de la población que se encuentra en esta situación y nosotros lo que hemos buscado es, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, primero, el poder traer estos beneficios pero además de eso cuando hay la apertura de un negocio nuevo es platicar con los inversionistas para pedirles trabajo para la gente de Jojutla”, manifestó Sotelo.

Refirió que próximamente se llevará a cabo otra Feria del Empleo porque, de acuerdo a los reportes de la Secretaría del Trabajo, hay un buen porcentaje de colocación en empleos de profesionistas y técnicos profesionistas.