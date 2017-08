Opinión - Nuevo ciclo escolar, ¿dónde los beneficios de la reforma educativa?

Opinión

Isaías Cano Morales

2017-08-24

El gobierno de Peña Nieto, impulsor de la Reforma Educativa, sigue con la retórica de que el proyecto, en supuesta búsqueda de sacar a la educación de grave rezago en que se encuentra, es ya todo un éxito, afirmando su titular, en últimas declaraciones a medios, (30-05-17) que dicha Reforma “que pareciera estuviera agotada no lo está, estamos en el proceso de implementarla, de llevarla a cabo, de hacerla realidad y en este proceso merecen reconocimiento maestras y maestros porque son parte central de este esfuerzo por darles herramientas a las nuevas generaciones”… Por su parte el titular de la SEP Aurelio Nuño, en tono triunfalista ha afirmado que “Si México logra tener una educación de calidad en el siglo XXI va a poder triunfar frente a quien sea y donde sea; las amenazas que vengan del exterior, México las va poder enfrentar con mucha mayor fortaleza, porque va a poder explotar al máximo el talento y los conocimientos de los mexicanos”. Como se lee, por retórica no para y ahí tenemos dos visiones sobre la Reforma Educativa, (que para muchos no es tal) la oficial, que desgrana elogios y le augura éxito sin precedentes, y la que priva en la mayoría de la sociedad, sobre todo en el sector del magisterio, cuyas bases ha sido seriamente lastimadas en sus derechos laborales, profesionales y económicos. En estos vastos segmentos de población, la opinión sobre la tal reforma es de desaprobación y reprobación y ahí están como prueba las innumerables y constantes marchas, paros, plantones y actos de rebeldía diversos de maestros y padres de familia y ciudadanos, algunos desembocando en hechos de violencia, por la criminal represión del gobierno como fueron los acontecimientos trágicos ocurridos en Nochixtlán, Oax. Así mismo, en el abanico de críticas a la R.E. destacan las opiniones de expertos en la materia, académicos, investigadores, educadores reconocidos.

No es de ignorarse, que desde que se anunció por el Congreso de la Unión la aprobación de la Reforma educativa junto a las demás denominadas estructurales, se levantó en casi todos los estados de la República una decidida protesta de miles de educadores en rebeldía, por lo que se conoce como grosera y autoritaria imposición del gobierno de Peña Nieto. Estas protestas que demandan la derogación de la reforma, con altas y bajas en niveles de impacto, no ha cesado, habiendo anunciado la CNTE continuar la lucha hasta no lograr que la opinión del magisterio sea escuchada en cualquier proyecto que tenga por objetivo mejorar la educación en México.

¿DÓNDE LA CALIDAD EDUCATIVA CON LA REFORMA? Es la primera pregunta que maestros y paterfamilias y la propia sociedad se hacen, después de leer y escuchar declaraciones de Peña Nieto y de Aurelio Nuño, ya que según éstos la Reforma ya es un hecho con éxito y su marcha va viento en popa; empero por otro lado, el panorama educativo con todo lo que esto implica: su enfoque social, programas, contenidos educativos, capacitación efectiva de docentes, (no la que se simula cada mes), métodos de enseñanza, material y anexos, nuevas teorías pedagógicas y didácticas, vinculación de la escuela con la comunidad, efectiva profesionalización docente, se reitera, esto y más no tiene lugar en las escuelas, luego, ¿en qué se finca el mejoramiento de la calidad educativa?

Porque ésta no puede solo estar basada en someter periódicamente a exámenes a docentes con la amenaza del despido, o con el garlito de obtener plaza o mejorar su salario; tampoco puede fincarse con el endurecimiento de medidas administrativas en perjuicio del docente, a manos de directivos que solo se desempeñan en forma burocrática, ignorantes mucho de ellos de lo que es en realidad la calidad de la educación y menos las formas pedagógicas de cómo lograrlo.

Y así vemos como ha iniciado un nuevo ciclo escolar con los vicios de siempre renuentes a desaparecer como son la imposición de cuotas de dinero a paterfamilias, la abrumadora lista de útiles (no siempre utilizados), negocio con venta de uniformes y demás, condicionamiento de inscripciones, actuar autoritario de directivos y de maestros, carencia de material didáctico, pobreza de infraestructura (salones desvalijados) escuelas sin baños y sin material de limpieza. Y en cuanto a las formas y métodos de enseñanza y del trato y relación maestro- alumno, muy poco es el avance, como no lo es tampoco una educación con valores éticos y sociales, predominando procedimientos, hechos ya costumbre que tienden a una educación para el sometimiento, la obediencia sin derecho a disentir, el conformismo y la adaptación a un sistema cuya predominancia es la injusticia, la corrupción y la simulación, ¿o no acaso se simula mejorar la educación con una disque Reforma Educativa para que todo siga igual, ¿o peor?.

