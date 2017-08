EL TERCER OJO - El Gobierno de Graco Ramírez: “Todo contra la UAEM”

Opinión

| J. Enrique Álvarez Alcántara

2017-08-24

Estimados lectores, esta ocasión abordaré la confrontación que el Gobierno del Estado de Morelos, presidido por el Gobernador y operado por sus Secretarios de Gobierno y de Hacienda, bajo el silencio cómplice de los otros Secretarios y Subsecretarios –particularmente aquéllos que provienen del venero de la propia UAEM--, diseñan y operan arguyendo el supuesto ideológico –en el sentido que le imprime Karl Marx en su texto La Ideología Alemana- de que se confrontan con el Dr. Alejandro Vera, Rector de la misma universidad, y no con la Institución de Educación Superior Pública y Autónoma más importante de nuestra entidad federativa. Asimismo, dicha confrontación, vociferan a los cuatro vientos, obedece a su “prístino y desinteresado cúmulo de principios, éticos, políticos, jurídicos y democráticos” que les impele a parar o detener urgentemente al mayor criminal del estado. Léase al Dr. Jesús Alejandro Vera.

Para fundar estos supuestos, acudiendo a las premisas diseñadas por Paul Joseph Goebbels –quien fuere el encargado del Ministerio para la Ilustración Pública y Propagandadel III Reich, presidido por Adolf Hitler—esparcen, con el apoyo de los Medios de Información que les sirven de “Intelectuales Orgánicos”, una sarta de mentiras, anatemas, infundios y juicios de valor, orientados a la descalificación del Dr. Alejandro Vera; de esta manera se proponen, al descalificar a la persona, descalificar e invalidar todo lo que afirme, diga o haga dicha persona. Es decir, con Argumentum ad Hominem esparcen sofismas y falacias sobre la UAEM y sobre su Jefe Nato, sobre el Presidente del Consejo Universitario o el Rector.

Enseguida, por un procedimiento igualmente falaz y sofístico, se propone hacernos creer que: 1) La UAEM y el Rector, el Presidente del Consejo Universitario o el Jefe Nato de la Universidad, no forman parte de un todo indisoluble; que se encuentran divorciados o separados irresolublemente y que, en consecuencia, las acciones y actividades orientadas a la difamación, eliminación o desaparición de uno no implica, bajo ninguna circunstancia, la difamación, eliminación o desaparición de la otra; 2) Que las acciones realizadas por “ellos”, los “ellos” de siempre, responden al interés genuino de salvaguardar los intereses y necesidades de la comunidad universitaria, de “nosotros” y que, por ello, “nosotros” debemos agradecerles perpetuamente su intervención –legítima según “ellos”, pero ilegítima según “nosotros”--; 3) Que su intervención, sea cual fuese, se encuentra fundada legal, legítima, ética, política y jurídicamente; que para ello, “ellos” consideraron que era necesario acudir a “ellos” para que otra vez “ellos” juzgaran y determinaran, preventivamente –como lo hace el Imperialismo al realizar bombardeos de otras naciones de “carácter preventivo”--, mientras los otros “ellos” deciden ¿qué hacer?, retener los recursos de la Universidad, no del Rector, no del Jefe Nato de la UAEM, no del Presidente del Consejo Universitario, para evitar que “nosotros” seamos presas de la maldad del Dr. Alejandro Vera.

Finalmente, bajo los supuestos de la “Teoría de que para matar al pez habrá que quitarle el agua que le sustenta”, teoría también promovida por los gobiernos que se propusieron liquidar los Movimientos de Liberación Nacional, es necesario lastima o lesionar a la Comunidad Universitaria --o séase “nosotros”-- para que ésta “comprenda o entienda” que sus problemas obedecen al elemento que no es la UAEM, sino al Rector y su mala cabeza y su consiguiente “Perversión de los instintos”; y que, bajo la siempre y atinada guía de “ellos” y su oportuna intervención, permitamos la eliminación del tumor que daña a la universidad, “nosotros”, y “ellos”, otra vez “ellos”, conduzcan los derroteros de nuestra Universidad.

Como podemos apreciar, queridos lectores, si esta escritura irónica no fuese una muestra de lo burdo y estúpido del actuar de quienes dicen gobernar el estado de Morelos pero lo deshacen entre sus manos --“ellos”--, “nosotros” no seríamos más que un apéndice de “ellos” los “ellos de siempre” y perderemos, irremisiblemente, nuestra Autonomía y liquidaremos nuestro Consejo Universitario, acabando con la Universidad Autónoma y Pública más importante del estado. Por ello, “nosotros, para seguir siendo “nosotros” y no “ellos” resistiremos hasta obtener el éxito en nuestro propósito: LA ENTREGA INCONDICIONAL E IRRESTRICTA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LA UAEM SIGA SIENDO PÚBLICA, AUTÓNOMA Y LA MÁS IMPORTANTE DEL ESTADO DE MORELOS. PARA QUE SIGA SIENDO PLURAL, INCLUYENTE, GENEROSA, DEMOCRÁTICA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.