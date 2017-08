Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-08-24

1.- Viene la selección nacional

2.- Selva-Cuernavaca

3.- Tercera

4.- Primarias

1.- Viene la selección nacional de fútbol a Cuernavaca, y Jacqueline Guerra Olivares lo festina como si con ello el deporte morelense vaya a mejorar, cuando que al venir no dejan nada para el deporte y sí generan incomodidades, pero, en una muestra más de su limitado ver de la realidad, no le permite encontrar, ni siquiera, la posibilidad de una plática de quien es el entrenador que, si es cierto que su papel al frente de los verdes es pobre y si está cerca de calificar es porque el nivel es deplorable, es más por las limitaciones de los rivales que por los alcances propios, al menos algo debe saber, y hasta, en valores entendidos, se pudiera tener la participación de presidentes de asociaciones deportivas, cobrar alguna cantidad y que se quede para sus organismos, dado que en el Instituto no hay dinero ni imaginación, ni talento para sacar partido a las situaciones que se presentan, y no es más que el reflejo de un trabajo deplorable de la señorita Jacqueline, a quien no se le puede pedir más; no lo entiende.

Ellos van a ocupar la cancha y durante esos tiempos no lo podrán hacer los deportistas de la entidad, y el terreno se tiene que mantener en condiciones ideales para que los piecitos de las estrellas no se vayan a maltratar, y nada de eso es gratis, todo cuesta, pero a los morelenses; si por eso están tan felices los hombres de la Federación Mexicana de Fútbol, que los gastos sean para otros, pero en el gobierno de Graco Ramírez se es experto en esos temas, o ¿ya se les olvidó que se construyó un estadio para entregarlo a Jorge Vergara por espacio de 15 años, pues qué tanto es unos día para que los verdes vengan a veranear, porque para rivales que se van a tener, hasta con el Corachivas se tiene para ganar, y lo saben, pero no lo dicen porque se cae el rating de la televisión, y no se les olvide que lo más importante es el negocio y doña tele es fundamental, incluso por arriba de los aficionados a los que bolsean y ya.

a.- Que venga la selección nacional no beneficia en nada, pero a Jacqueline le pare estupendo.

b.- Perjudica, porque en ese tiempo, los deportistas que utilizan el Centenario deben esperar.

c.-Que está feliz Jacqueline y hasta puso a trabajar a su jefe de prensa para mandar boletín.

d.- Se van a tomar la foto, que un día habrá entrada controlada de los aficionados, ¿y…?.

e.- Ocasiona gastos, porque se deben tener las instalaciones como no están para los locales.

f.- Se promociona como un acto de aporte al deporte, pero sólo en imaginación de Jacquelín.

g.- Se pudiera aprovechar para que el entrenador, con sus limitaciones, diera unas charlas.

h.- Estoy seguro que ni siquiera se le ocurrió a la directora del deporte, y si se le ocurrió, no lo pidió, no se vaya a ofender el limitado entrenador de los verdes, el señor Osorio (¿Qué ya anda buscando equipo?)

i.- El seleccionado verde estará en el mundial y hará el papel de siempre, ni más ni menos.

j.- Si Osorio hubiera llegado en la época menos mala de la Concacaf, estaría en dificultades.

2.- El 15 de septiembre, a las 16 horas, en el estadio de Zapata, en el inicio del certamen de la tercera división, Selva Cañera frente al Atlético Cuernavaca, en un duelo en el que José Manuel Herrera y el propio equipo verde debe saber que ha llegado la hora de cobrar facturas.

3.- La tercera división es un desorden, está peor que Morelos con Graco, y en el grupo seis, sólo ocho equipos y se van a encontrar en un mismo torneo cuatro veces los equipos.

4.- En primarias todo camina para que se siga con la inercia, que Ramón Ortiz Miranda siga viendo pasar los días y que no haga nada por la educación física, que los profesores sigan sufriendo que no son de la familia de Monchi, y que Refugio Acevedo que haga lo que pueda. Los juegos escolares en el mismo tenor y los resultados, por esfuerzos de unos y para que otros se adornen.