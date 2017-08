Deportes

| Ignacio Cortés

2017-08-24

ZAPATA, MOR.- Al fin ha llegado el momento de cobrar facturas de parte del Selva Cañera sobre el Atlético Cuernavaca, puesto que se verán las caras el sábado 16 de septiembre a las 15 horas, en el estadio de esta localidad, al arrancar el certamen de la tercera división, en el grupo seis, en el que se tienen sólo ocho escuadrones, el número más bajo para este sector desde que se empezó a trabajar bajo este formato, y de ellos tres cuadros son de la entidad, los dos mencionados y el Jardón Soccer que, de su lado, iniciará con visita al puerto de Acapulco, frente al Acapulco, en la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez.

No se olvida que, teniendo información privilegiada, en el torneo pasado, en la jornada uno, en el estadio Centenario, se enfrentaban el Cuernavaca con el Selva Cañera, y los directivos del cuadro capitalino sabían que sus rivales no tenían los registros porque en la rama de la tercera no se los tenían, por lo que, dando una resolución rapidísima, lo que mueve a sospecha, porque en el circuito muchas cosas se mueven a ritmo de tortuga, se decretó el triunfo de los del Cuernavaca, y en la revancha, en San Carlos, se dio la igualada, lo que dejó ver que los verdes no tendrían nivel para calificar a las finales, y se confirmó con el tiempo.

Así las cosas, se espera que este partido, a disputarse en el estadio de Zapata porque no se dejó al cuadro del Selva Cañera jugar en Zacatepec, sea de poder a poder, porque hay muchas cuentas que saldar, porque, además de las cosas extra cancha a nivel de equipos, José Manuel Herrera, entrenador del Selva Cañera, ocupó el cargo con el Cuernavaca en el evento pasado, y los directivos no le pagaron, lo que tampoco se olvida ni se debe olvidar a la hora de la partida, en donde se debe salir a hacer el mejor de los esfuerzos y encontrarse con el triunfo.

Primera jornada

En la primera jornada, el viernes 15, en la unidad deportiva de Iguala, el Deportivo Iguala frente a las Águilas de la Universidad de Guerrero, y en la sabatina, a las 14, en la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez, Acapulco frente al Jardón Yautepec, y a las 15, en Zapata, Selva Cañera frente al Atlético Cuernavaca, y el Real Victoria frente al Chilpancingo, en el Olímpico de la Ciudad Deportiva

Solo ocho equipos

Como se puede observar, solo se tienen ocho escuadrones para este grupo seis, y el inicio será el viernes 15 de septiembre, y ahora se habla a cuatro vueltas, todos contra todos en el mismo sector, y no se sabe cuántos calificarán, y el que se cuente sólo con este número de equipos, habla de que las cosas no están bien en el circuito.