Local

Minerva Delgado |

2017-08-23

-El funcionario federal debe someterse a una investigación ante las omisiones en las que incurrió, puntualizó la legisladora federal

-La SCT y las empresas constructoras cometieron distintas fallas graves que ponen en riesgo a quienes circulan, cuestionó





La supervisión técnica de la obra del Paso Express fue deficiente, por ello el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza debe renunciar y someterse a una investigación ante sus omisiones, sentenció la diputada federal del PRD por Morelos, Lucía Meza Guzmán, durante la comparecencia del funcionario en el Senado de la República.

La legisladora detalló que durante el encuentro con Ruiz Esparza, privó falta de sensibilidad y un dejo de impunidad que caracteriza al funcionario federal que hasta ahora, es el "inamovible" del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Detalló que el secretario de Comunicaciones y Transportes, sí reconoció que la dependencia no cuenta con el presupuesto y personal calificado suficiente para dar una supervisión adecuada al 100 por ciento de las obras que se realizan a lo largo y ancho del territorio nacional, por lo que estás supervisiones son "aleatorias".

Esta información, confirma que la SCT y las empresas Aldesa y Epccor cometieron distintas fallas graves que ponen en riesgo a quienes circulan y utilizan la obra del Paso Express, puntualizó la diputada federal perredista.

A través de un comunicado de prensa, Meza Guzmán enlistó las fallas en el Paso Express:

1.- Cuando comenzó la obra en el entronque de la autopista México-Cuernavaca con el libramiento que ingresa a la ciudad capital de Morelos, comenzaron a realizarse los cortes para la ampliación de Carriles del Paso Express.

2.- Cuando comenzó la construcción del Paso Express no se consideró dejar intacta la obra de drenaje de agua y se destruyo para comenzar a construir la ampliación de carriles, situación que no fue atendida por los supervisores de SCT lo que a la postre género inundaciones y taponamientos como los ocurridos en donde se abrió el socavón.

3.- Cuando ocurrió la tragedia del socavón, las muertes de las dos personas se pudieron haber evitado si se actuaba a tiempo, no obstante esto no sucedió debido a que personal de SCT y PC estatal, impidieron que a las 6:45 de la mañana ingresara al área del socavón personal de CAPUFE especializado con maquinaria y equipo diseñado para este tipo de rescates.

4.- A lo largo de los 14.5 kilómetros del Paso Express Tlahuica no se realizó un correcto envarillado. Es decir, no se construyó con el envarillado en cuadriculado; las varillas fueron lineales y por lo tanto no tiene el correcto soporte.

5.- En el kilómetro 93+800, donde se registró el socavón no se atendieron las demandas y observaciones ciudadanas que, 30 días antes, advirtieron la inoperancia de la tubería que le daba cauce al afluente natural de la barranca Santo Cristo y que fue una de las causas que provocaron el socavón.

6.- El muro de contención y que sostiene al Paso Express en el kilómetro 93+800, está a punto de desplomarse porque no fue cimentado en suelo firme.

La diputada federal por Morelos, quien mucho antes del socavón ya había advertido las fallas técnicas de la obra, recordó que de acuerdo a expertos en mantenimiento de caminos, la obra de infraestructura hidráulica de la Autopista México-Cuernavaca tiene una antigüedad de más de 60 años en los cuales esta vía carretera jamás presentó una sola inundación.

Por último, Lucía Meza consideró que las muertes y accidentes viales durante la construcción del Paso Express se pudieron haber evitado, de haberse tomado en cuenta la recomendación de una correcta señalización de obra como CAPUFE lo sugirió, “sin embargo la empresa Aldesa y SCT no atendieron la recomendación y su formato de obstrucción o cierre de carriles ocasión muchos percances con consecuencias fatales”.