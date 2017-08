La Encrucijada - Morena, el autocomplot

Opinión

| Luis Alberto Machuca Nava

2017-08-23

Vaya que es ya un verdadero problema para López Obrador el sostener de manera congruente y honesta a la “esperanza de México” sin que surjan dudas bastante razonables de quienes hoy fichan con el partido aparentemente de moda.

Los escándalos se dan uno tras otro, y no ayuda en nada que Andrés Manuel se quiera erigir como el salvador único de muchos de estos personajes, por cierto muchos de ellos ya avanzados en edad, por lo cual dudo que cambien su verdadera personalidad y apetitos personales solo porque el rayito de esperanza a así lo decidió. ¿Nombres?

Muchos, ¡muchísimos! Y los desconocidos como Eva Cadena cierran el círculo vicioso, abundan los que se dicen amigos íntimos del presidente nacional de Morena, que dicho sea de paso cabe muy bien aquel dicho de “no me ayudes compadre” la verdad, como dicen, es dolorosa, pero para no ir tan lejos simplemente en Morelos el tema encaja perfectamente.

Pregunto a nuestros lectores, ¿cuál de los flamantes integrantes de Morena ha hecho algo por la entidad? ¿Cuándo han levantado la voz para defender los intereses de nuestro bello estado en las altas tribunas que ocupan o han ocupado?

Exacto, ¡jamás! Todos son vividores del sistema, algunos se salvan, pero son relativamente los menos encumbrados, los “fuertes” los “influyentes” son desafortunadamente unos verdaderos vividores, cómplices y convenencieros del sistema, viven, han vivido y pretenden seguir viviendo de la buena voluntad de la gente, de la ingenuidad en algunos casos y por supuesto, de la imagen de su líder nacional.

Muchos pensarán que con una foto a lado del “hombre” bastará para arrasar distritos y municipios, nada más lejano. ¿Qué tal si hablamos de Manuel Bartlett? Nada más decir que se desempeñó como Secretario de Gobernación y fue el principal actor del gobierno de Miguel de la Madrid señalado como responsable del fraude electoral durante la elección de 1988. Pero hay más, después fue designado por Carlos Salinas de Gortari como secretario de educación, si, Salinas, el archienemigo de López Obrador.

No sé cómo pudo obtener la absolución, de verdad Andrés Manuel debe ser una especie de ser divino. Y después de este personaje se vienen en cascada un sinfín de nombre, de gente que ha causado grave daño al país, a sus estados y a sus municipios. Se construye y se va dando forma a un complot al interior de Morena, López Obrador no advierte o de plano se siente muy superior a los hombres mundanos como para no preocuparse de tanta basura acumulándose en los pasillos de su partido.

En Morelos están todos los ingredientes para el descalabro solo falta hacer el pastel. La gente piensa, siente, se ofende y están cada vez más hartos de tanta simulación, de tanto engaño, el cambio de rumbo no está en membretes, el cambio verdadero esta en las mujeres y los hombres libres de nuestro país. ¿Honestidad valiente?

