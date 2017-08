Justicia

2017-08-23

Ya no saben a quién culpar por el socavón

Y ya que hablamos de corrupción, omisión y negligencia, ahora que el gobierno federal emitió su fallo sobre el socavón, aventado la bolita y culpando a la coladera, de ser la responsable de que se abriera dicho hoyo, donde dos personas murieron trágicamente.

Tanto Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT como el gobernador Graco Ramírez se han lavado las manos como Poncio Pilatos y hoy están libres de cualquier culpa. Así de sencillo y fácil, la forma en que el gobierno federal investiga y da su veredicto sin ni siquiera reparar en el cuantioso monto que se invirtió en un mal llamado Paso Express, que de exprés no tiene nada.

¡Ah!, pero eso sí, de que te lleva a la muerte, es tan fácil como tronar los dedos. En 10 semanas quedará listo y como para esas fechas habrán pasado las lluvias y la entrada de huracanes, no habrá pretexto para que ocurra una desgracia más como la ocurrida en julio pasado, ya que de haber otro trágico desenlace, ahora sí sería bueno meter al “tambo” al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, a quienes sean responsables por omisión y negligencia, tal y como sucedió con el dueño de los Harmon Hall, quien se esfumó como por arte de magia sin que se le fincara responsabilidad alguna, y del mismo modo al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, quien fue omiso al no ordenar un rescate inmediato, ya que dormía el sueño de los justos, como si en Morelos nada sucediera. En fin, en México y Morelos, la justicia brilla por su ausencia y la impunidad a PLENITUD.

Juana Ocampo va ayudar a los MP´s necesitados

La llegada de Juanita Ocampo, a la presidencia municipal de Temixco, madre de Gisela Mota Ocampo, quien fue ejecutada de la manera más vil, tiene la enorme responsabilidad de cumplir con su anhelo y promesa de ayudar a los más necesitados.

Así fue Gisela Mota desde la curul que ocupo en San Lázaro, y encomienda social que cumpliría al sentarse en la silla presidencial de esa localidad; sin embargo, no fue así, su destino estaba trazado y horas después de rendir protesta fue ultimada (ejecutado) por despiadados sicarios, que cumplieron al pie de la letra la orden de acabar con su vida, sin miramientos. Hasta hoy no se sabe con exactitud qué pasó o cuál fue el móvil político. Hipótesis muchas se ciernen sobre la muerte de Gisela Mota, igual que el manto que cubre el deceso de Irma Camacho, suplente de la primera, y quien murió de manera extraña, pues hay versiones de que pasó dos días inconsciente en su lecho hasta que la muerte la sorprendió y fue su propio esposo Hiromoto quien después de 48 horas diera a conocer la fatídica noticia, que consterno a vecinos de esa localidad y empleados del Ayuntamiento, tan es así que los grupos contrarios a Manuel Hiromoto e Irma Camacho pretendieron dar albazo para arribar a la alcaldía vía a través de la hija de Fidel Demédicis , pretensión que no cuajó, ya que de facto el cuerpo edilicio voto a favor de Gerardo Armas, síndico municipal, quien estuvo al frente de la alcaldía sólo unos días y, él mismo fue incapaz de detener la embestida de familiares de la alcaldesa caída, quienes irrumpieron y entraron por la fuerza a la oficina presidencial llevándose todo sin explicación alguna, incluso hasta las mismas chequeras que obraban en poder de Irma Camacho. Hasta ahora no se sabe qué fue lo que sacaron los familiares de la alcaldesa, toda vez que ni los propios regidores se han atrevido hablar del tema y de una posible auditoria. Tal parece que a Juanita Ocampo le interesa un comino lo que haya sucedido en esa oficina, donde hoy está sentada; pareciera que prefiere llevarse las cosas como están y nadar de a muertito.