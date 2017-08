Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-08-23

1.- Un proyecto para el deporte

2.- Alcaldes

3.- Javier Hernández

4.- Educación

1.- Un proyecto para el deporte se requiere; es más, una política de estado para el deporte, pero si para cuestiones que el gobierno considera prioritarias, no se tiene, menos en este rubro que, al menos en la presente administración no ocupa la última página de la agenda, no está en ninguna página, no existe, y la muestra está en que no se ocupa nadie de este renglón, y si se tiene a alguien en el cargo, es por obligación, por organigrama, no porque se considere en las prioridades; de ser así, como lo he sostenido, ya se hubiera hecho algún movimiento, en cuando se vio que no funcionaría y que bien pudo ser al segundo día, pero nada, se sostiene, por estas artes que no entendemos los mortales, porque son contra toda lógica; bueno, hasta por sentido común, pero seguramente el gobernante entiende las razones para conservarle, porque Jacqueline Guerra Olivares acuerda directamente con el tabasqueño perredista; nada de ir a Desarrollo Social, ni con intermediarios, va directo al frente, aunque para el deporte no se tienen beneficios ante estos privilegios personales, porque el presupuesto que se asigna al área son cada vez más raquíticos, por ello se ha convertido el Instituto del Deporte en la oficialía de partes, y se ha llegado a tal nivel que a la titular no le importan las críticas, ya a los atletas no les interesa emitirlas, porque sencillamente nada cambiará, hasta el final del sexenio, aunque si por estos personajes fuera, se quedarían toda la vida; al menos otro sexenio

a.- Voluntad de parte de la autoridad para priorizar el deporte, por bien de la salud poblacional

b.- Si el deporte forma parte de una política para conservar la salud, su inicio desde preescolar

c.- Si por salud, debe ser atendida, dentro del deporte, la población en sus distintas etapas.

d.- En todos los casos, bajo un programa, instalaciones dignas, material e instructor eficiente.

e.- En el deporte de corte recreativo no es “cuánto aguantes”, sino el ejercicio que te acomode.

f.- Nada que no llegue precedido de un examen médico a conciencia, no de la farmacia equis.

g.- Lo prioritario es la masificación del deporte; el mayor número de personas a las canchas.

h.- El deporte es la mejor medicina que puede tener el cuerpo para la salud; cultivar el cuerpo.

i.- Debe ser más importante tener miles en las canchas y no en las tribunas, como es ahora.

j.- ¿Mucho dinero para ello?; desde luego que es más lo que se gastaría en hospital y doctor.

2.- Ahora se explican muchas cosas. Con razón los alcaldes no atienden al deporte, cuando que están más ocupados en no ser víctimas de los señores del delito, al quedar en estado de indefensión.

3.- Javier Hernández, el profesor de educación física que se encuentra delicado de salud, sigue en la lucha y va a ganar.

4.- Todo hace pensar que los profesores de educación física ya se resignaron a aceptar cuanto les pida el sistema, sin defenderse de nada.