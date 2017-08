Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-08-23

Breverías Culturales

Juan Francisco Rodríguez Montoya conocido como “Juan Soriano” (Guadalajara, México, 18 de agosto de 1920-Ciudad de México, México, 10 de febrero de 2006)​ fue un artista plástico mexicano, llamado "El Mozart de la Pintura", debido a que desde temprana edad demostró grandes aptitudes para la creación plástica. En reconocimiento a su trayectoria, recibió diversos premios tales como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes del gobierno de México en 1987,2​ la Medalla de Oro del Palacio de Bellas Artes de México, la Condecoración de la Legión de Honor, en Grado de Oficial de Francia, la Mención Honorífica en el Festival Internacional de Pintura de Cagnes-sur-Mer en Francia, la Orden al Mérito de la República de Polonia y el Premio Velázquez de Artes Plásticas de España. Fue doctor honoris causa por la Universidad de Colima. (Wikipedia)

Hay cerca de 100 creadores que nacieron o radican aquí, disfrutan su excelente clima, su gente, su agua, y la energía de esta tierra, elementos que los motivan a la creatividad. Han llevado su arte hasta las galerías más importantes del país y del extranjero; emergentes, jóvenes, maduros y venerables, que han puesto en alto el nombre de Cuernavaca.

Pero, eso no importó, y no es que Elena sea interesada, es inteligente, actualmente adquiere una casa a mitad de precio y la paga en dos exhibiciones; eso no es extraño, cuando Elena llega a Cuernavaca debido a que uno de sus hijos requiere un clima benigno y por la cercanía con la Ciudad de México, según su decir se dedica a la compra venta de bienes raíces.

Pero, ¿por qué hacerle un museo a un creador que odiaba nuestra ciudad? Solo accedía a venir cuando Rafael Tovar y de Teresa lo invitaba a venir a disfrutar el amor con jovencitos.

Pues, porque esta decisión pasional, de crear el museo Soriano en Cuernavaca, se gestó entre cuatro tipos de iguales características: Juan Soriano, su apoderado, Rafael Tovar y Graco Ramírez. Tovar y de Teresa conseguiría la inversión, Graco ($$$) el terreno y el artista prestaría su obra. Además, del jineteo de los recursos de la federación que fue a parar a las arcas del tabasqueño. Además, esta colección, junto con los tres o cuatro que Elena ya tenía, acrecentarían su valor en beneficio de ella y además le redundarían un beneficio por su préstamo.

Y el museo de artes sacro será inaugurado el 12 de octubre, buena fecha para conmemorar la conquista evangélica de los Cuernavacas ¿Qué habrá tras de ello?

“PRIMER ENCUENTRO de JÓVENES COMUNIDAD” en Casa Comunidad de 9:30 a 16:00 horas, Humboldt 46-B, centro.

UNAM MORELOS: La Doctora Úrsula Oswald, presentará la conferencia “Transición hacia la sustentabilidad con visión de género” en el auditorio Raúl Béjar Navarro del CRIM a las 11:00 horas ―― ― El Doctor Francisco Javier Domínguez, Stony Brook University presentará la ponencia “Unravelling the surface chemistry processes in lithiated and boronized plasma-material interfaces” en el auditorio Instituto de Ciencias Físicas 17:30 horas ――― Presentación del Libro “Las nuevas dimensiones del espectador. De sus preferencias en el Mercado a sus Derechos Culturales” del Doctor Juan Carlos Domínguez Domingo, con los comentarios de la Doctora Ana Rosas Mantecón, Doctor Eduardo Villarreal Cantú, en el salón Ernesto de la Torre Villar de la FIL Universitario a las19:00 horas; ――― Antonio Sarmiento Galan, UCIM presentará la ponencia “TBA” en la palapa Guillermo Torres del Instituto de Matemáticas a las 12:00 horas.

CÁTEDRA ALFONSO REYES en la UAEM presenta a Adolfo Castañón abordando la charla “Visión de México, de Alfonso Reyes”, en el auditorio de la biblioteca central de la UAEM a las 11:00 horas.

MACABRO Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México presenta:

Retrospectiva de Colectivo Movimiento en el Museo del Chopo a las 14 horas.

37 FORO INTERNACIONAL de CINE, presenta “Yo, Olga. historia de una asesina”, Directores: Petr Kazda/ Tomás Weinreb, República Checa-Polonia-Francia-Eslovaquia 2017, en el cine Morelos en tres funciones: 16:00, 18:30 y 21:00 horas, costo $30.00 y $15.00 con descuento; Inspirada en el caso verídico de la última mujer condenada a la pena de muerte en Checoslovaquia, Yo, Olga: Historia de una asesina dramatiza la vida de Olga Hepnarová.

CICLO de CINE ALEMÁN en el Museo Robert Brady, se presenta “Bárbara”, Director Christian Petzold, Alemania 2012, 16:00 y 18:00 horas; costo $30.00, Netzahualcóyotl 4, teléfono 3188554.

“LAS VIDAS POSIBLES de Mr. NOBODY”, Director Jaco Van Dormael se proyectará ciclo de cine en el marco de la exposición La diosa Rabiosa de Minerva Ayón, en la sala Manuel Ponce del jardín Borda a las 17:00 horas, entrada gratuita.

IMPROVISACIÓN FOLKIE ACÚSTICA y Aves del Bosque: Musicalización de cortometrajes de cine mudo feminista y de movimiento Trans por el dueto “EA: Ely Carbajal/ Alda Arita” en un video realizado por el cineasta César García; en el cine Morelos a las 18:30 horas, entrada libre; blues, flamenco, música celta y música tradicional de Europa Central y Medio Oriente; presentado a través de la colaboración entre el Colectivo Movimiento© y el Festival cultural de diversidad sexual y género Diversidad Somos.

“EN las DOS ORILLAS: Encuentros de poesía y música”: En el marco de Filuni, se realiza el concierto con el Coro Universitario Estudiantil Staccato con la guía del director invitado Bernardo García-Bernalt, interpretando Concierto de polifonía mexicana y española; Poemas de Octavio Paz, José Gorostiza, Jorge Mansilla, Jaime Sabines, Federico García Loca y Manuel Antonio Pérez, entre otros; en el Anfiteatro Simón Bolívar a las 19 horas.

bonifaciopacheco@hotmail.com