

Gerardo Suarez

2017-06-24

Luego de que el comisionado Alberto Capella, señalara que funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca pudieran estar involucrados en el robo al almacén de Obras Públicas, el coordinador de asesores de la comuna, Jorge Meade González, señaló que más allá de que se trate o no de funcionarios, todo ciudadano que cometa un acto fuera de la ley tiene que ser sancionado, juzgado y castigado.

En este sentido, dijo que si no mal recuerda, lo que se vio fue una presunción de un posible acto ilícito por parte de funcionarios, pero que se debe dar oportunidad de que quien se presume culpable, se demuestre lo contrario, para en todo caso aplicar rodo el peso de la ley.

Y es que dijo que la única información con la que cuenta es la que se dio a conocer por medio de la televisión, pero, señaló que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco siempre ha sido respetuoso de quien hoy es el encargado de la seguridad en el estado, refiriéndose a Alberto Capella.

Subrayando que en este sentido, no habría más que decir, debido a que el alcalde Cuauhtémoc Blanco ha sido claro y contundente de que quien tiene los mandos y la responsabilidad de la seguridad en Cuernavaca y en los municipios, es el gobierno de estado.

Respecto al bloqueo y desalojo de la obra de la nueva sede legislativa por parte de los comerciantes del mercado “Adolfo López Mateos” (ALM), donde se presume estuvo el municipio detrás de la inconformidad, Meade González destacó: “Yo te invito al mercado, esa caja de resonancia que tenemos en Cuernavaca donde no hay que ir a alentar absolutamente nada, debido a que es un tema que ellos no quieren y no han querido”, deslindando al ayuntamiento diciendo que no funciona en ese sentido.

Dijo que la obra que se realiza es con una licencia autorizada, pero que hay algunos requisitos que deben aún que cubrir, y ya; reiterando que por parte del ayuntamiento capitalino no hay tal azuzamiento a los comerciantes del ALM, lo que sí, subrayó es que se debe preponderar siempre a los ciudadanos.

Recordó que el tiempo ya se acabó tanto para quien gobierna el estado como el municipio, destacando “nos queda poco tiempo, mas al municipio que está a la mitad de la carrera”, por lo que indicó que no se deben adelantar los tiempos en cuestiones electorales, porque tal pareciera que todo lo que se realiza se hace en torno a lo electoral.

Haciendo énfasis en que la instrucción del presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco, es trabajar por los cuernavacenses y no ver más allá de donde no se tiene que ver, evitando caer en prácticas que no son correctas, por lo que dijo sería muy aventurado señalar algo tan grave sin tener las pruebas.