Opinión

Brevi@rio... - Gobierno del estado vs Ayuntamiento

Miguel Angel Provisor |

2017-06-24

¿Por qué más sino por el asunto de la inseguridad y la violencia que azota el estado tendrían que reñir el gobierno del estado y el ayuntamiento capitalino? El hurto de los camiones y la estatua del Zapata, es una minucia frente a la ola criminal que por más de una década azota a Morelos, y sin embargo parece ser el colmo de la nulidad que representan las corporaciones de seguridad de ambas instancias, para desgracia de los morelenses.

Y mientras entre los funcionarios del gobierno “democrático y progresista” y el alcalde Cuauhtémoc Blanco se vuelven a enfrascar en una guerra mediática, que bien distraen nuevamente el problema de fondo y que es precisamente el de la terrible inseguridad, frente a su indolencia y omisiones de autoridad; los ejecutados, los secuestros, las extorsiones, los robos y asaltos, son el pan de cada día entre la población, donde el miedo se arraiga, la impotencia crece y el hartazgo está en su máximo punto.

No señores, aquí no cabe echarse la bolita tratando de deslindarse de sus responsabilidades, porque tanto gobierno estatal como ayuntamiento, son responsables de acuerdo a sus atribuciones, por lo que el show que nuevamente han montado con el asunto del robo de camiones y la desaparición de la estatua del Zapata, en todo caso es el colmo de su indolencia y de la falta de cumplimiento a sus responsabilidades como autoridad, cada cual en su ámbito de competencia, sin embargo, se han llevado varios años en riñas políticas y poniéndose zancadillas, como si eso fuera de provecho para sus gobernados.

Es mentira que en Morelos no hay inseguridad, y peor aún, y decir que en Cuernavaca es la excepción sólo porque la gobierna un ex futbolista es una aberración. La realidad es que la ciudad capital, como el resto del estado, subió a los índices más altos de violencia del país y de allí nomás no sale, pese a lo que a conveniencia se diga o se simule, y mientras las autoridades siguen en sus luchitas políticas, la sociedad es la que paga los platos rotos…

BREVES: El pago parcial a los empleados en rebeldía del Congreso del Estado, es sólo un paliativo frente a las varias quincenas que restan por delante del presente año fiscal, pues como ellos, los trabajadores, y también los legisladores que han abanderado su lucha, han señalado que las finanzas están en quiebra, es de suponer que el conflicto seguirá. Y como tampoco se ve en el horizonte que la mayoría de los diputados se decida a averiguar qué es lo que ha pasado con el dinero (muchos de ellos lo saben todo) y mucho menos que se realice una investigación para deslindar responsabilidades, es muy probable que el conflicto continué varias semanas más… La campaña “Yo firmo” que la Sección 19 del SNTE lleva a cabo en defensa de la educación y la escuela pública ha logrado permear los diferentes extractos de la sociedad y ha rebasado el ámbito del sector educativo. Por ejemplo, ya son 23 de los 33 alcaldes de la entidad los que han dicho sí con su respaldo y en la promoción de esta campaña en sus municipios, lo que significa no sólo un espaldarazo a una iniciativa con un contenido social implícito, sino también ahora de relevancia política, labor en la que también buena parte del magisterio del estado se ha sumado… REDES SOCIALES: Varios políticos interesados suben de intensidad su promoción a través de las redes sociales. Como sabemos, el uso de estos medios de comunicación es un escaparate que están explotando al máximo aprovechando las bondades de la legislación electoral en la materia, y tanto a nivel nacional como en el estado de Morelos quienes aspiran a reelegirse en sus cargos o aspiran a otros nuevos lo saben, e incluso la mayoría invierte recursos para el montaje de campañas intensas que buscan dirigirse a los ciudadanos. Conforme avance el tiempo hacia el 2018 los veremos con mayor intensidad…

