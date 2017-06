Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-06-24

1.- Los Corachivas perdieron

2.- Primarias fin

3.- Selva Cañera

4.- Gabriel

1.- Los Corachivas del Atlético Zacatepec, que recién fueron presentados el martes en el estadio del ingenio, hecho que se ha publicitado hasta el cansancio como si fuera el gran acontecimiento (para saber lo que nos va a costar), iniciaron los partidos de preparación para el torneo de la liga de ascenso en su etapa de apertura y se hizo con derrota, 2-0 frente al cuadro B de México, el que va a participar en la Copa de Oro que es evento de los más pobres en cuanto a calidad en el mundo, pero a las televisoras sí reditúa dinero, y es lo que interesa, lo que siempre ha interesado, el dinero, no el deporte ni la calidad, y se engaña a los aficionados, a los que se les promete un evento excelente y resulta que se ven cotejos de mayores emociones en divisiones inferiores del fútbol nacional, pero no tienen la culpa las televisoras, sino los que se pegan a ellas para ver duelos fatales, en donde el tiempo se pierde tristemente, pero si se tiene que todavía hay sufragadores para el tricolor, se explica con facilidad que haya público para este evento terrible y que se resolvería con un representativo sacado de la liga de ascenso, pero es otro boleto, el caso es que el cuadro que publicita el gobernador inició igual al otro, con derrota y sin gol, y se puede decir que se está en la preparación, pero igual están los nacionales, tras de diez días de labor, así que se está igual, pero entre la baja calidad de uno y del otro, los del chiverío están en peores condiciones; se advierte para que no haya ilusiones rotas

a.- Primer encuentro de los Corachivas y se pierde 2-0 con cuadro que irá a Copa de Oro

b.- El conjunto del Atlético entrena en Guadalajara y practica en el Estado de México.

c.- Puede decirse que es el primer cotejo, pero no es lo mejor iniciar con derrota ¿o sí?.

d.- Los otros dos cotejos ante Alebrijes y Potros UAEM de la misma liga de ascenso.

e.- Le están preparando el estadio al gusto de Chivacoras, de empleados de Vergara.

f.- Por lo pronto, hasta los afines a este cuadro, guardan silencio, buscando justificación.

g.- Pocas son las voces críticas que quedan dentro del deporte, la mayoría controladas.

h.- Que las cosas pueden funcionar, pues después de ver la presentación y la escasa respuesta positiva que se dio ante el hecho, no es para sentirse optimista, pero a esperar.

i.- La pregunta sigue en el aire, para qué traer un equipo de liga de ascenso si se tenía uno, y la respuesta es clara, por pleitos de comadres, encontronazo de las vanidades.

j.- Víctor Sánchez, mientras, está aguantando callado las humillaciones. ¿Despertará en algún instante o va a dejar que lo sigan ninguneando?, ¿o el pleito público es producto de un acuerdo en lo oscurito?. ¿Piensa mal y acertaras?. El tiempo dará las respuestas.

2.- Terminaron los juegos nacionales del sector primarias en Guadalajara, con un oro, una plata y dos bronces. En el 2015 un oro, cinco platas y un bronce, y en el 2016 dos platas, para dos oros, ocho platas y tres bronces, para un total de 13 preseas.

3.- Selva Cañera, primera victoria de los Corachivas, porque el equipo, plagado de morelenses como jugadores, directivos y entrenadores, tiene que renunciar a jugar en Zacatepec para irse a Zapata, en donde generosamente se les abrió el espacio. ¿A quién se les debe agradecer este agravio más a los morelenses?.

4.- Gabriel Gómez Romero sigue sin digerir el fracaso que tuvo cuando intentó dar cuartelazo a Ramón Sánchez de Cervantes de la presidencia de la asociación estatal de fútbol. El joven se equivocó por dejarse llevar por el canto de sirenas.