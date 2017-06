Cultura

| Víctor Manuel Barceló Rodríguez

2017-06-24

Desde Tabasco

El esfuerzo de los grupos organizados indígenas, sigue su marcha. Muchos eventos se realizan por todas las regiones del Planeta. En Latinoamérica las condiciones están dadas para avanzar con mayor vigor. La Cumbre celebrada en Bolivia (50 aniversario del Grupo de los 77), tuvo como lema “Por un nuevo orden mundial para Vivir Bien”; y el Vivir Bien como experiencia de Bolivia, estuvo presente en muchos discursos de los líderes del bloque. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, defendió el Vivir Bien y el desarrollo en equilibrio con la Madre Tierra, como aportes bolivianos a la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el documento final se incorporan párrafos en defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas: sus tierras, recursos naturales, identidad y cultura. Se complementan los derechos colectivos con los de la Madre Tierra, para lograr el desarrollo sostenible y el Vivir Bien en los países en desarrollo. Bolivia también incorpora los principios andinos del ama suwa (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama qhilla (no seas perezoso) que, de conformidad con los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuyen a los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción. ¡Cómo recuerdan tales conceptos a las expresiones de Bartolomé de las Casas, en los prolegómenos de la Colonia en México! Los criterios se unen y nos muestran dos rutas paralelas: una de buenas relaciones y bien vivir, la otra de explotación, corrupción y suicidio ambiental. Impulsemos la primera y avancemos en el rescate de la humanidad entera. Ver: crisolplural.com/2015/05/07/politica-para-el-bien-comun-2a-parte Ver también 1ª y 3ª partes.

Decíamos que los vientos de cambio de época en la Región, son motivo de amplios y variados debates intelectuales y políticos en cenáculos, universidades, partidos políticos e intelectuales genéricos. Se avizoran luchas sociales, de no atenderse de manera puntual las preocupaciones de pueblos y comunidades, así como sus propuestas para resolverlas. Estas son en ocasiones incompatibles con las formas de relación entre la economía vigente, transnacionalizada, y una sociedad con múltiples facetas, dentro de una naturaleza constantemente alterada por intereses ajenos, en la que se despliegan políticas públicas al servicio de grupos poderosos, vinculados generalmente a determinaciones financiero-mercantiles globalizadas.

Los temas considerados son diversos, destacando los que venimos tocando: avance de las luchas indígenas; la discusión de la revisión hegemónica del desarrollo en función del crecimiento del “extractivismo”; la puesta al día del rostro de la dependencia y las reacciones locales y globales en la Región, frente o con ella, que configuran un proceso regional latinoamericano en crecimiento. Decíamos que hay muchos más factores a considerar, pero en ellos se puede englobar lo sustancial del contexto latinoamericano y Caribeño.

Hemos visto con cierta profundidad el tema de los pueblos originarios o indígenas. Considero que el resto de la problemática regional extractivismo como forma de la dependencia, el rompimiento del tejido social en casi todas las naciones, medidas gubernamentales antipopulares, democracia en entredicho y otros- fueron factores que, con modalidades específicas, dieron impulso al surgimiento del progresismo, para algunos, herencia del populismo. Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Populismo

Cuenta para ello, la decadencia y en algunos casos la anulación del sistema de partidos, la calificación negativa de las instituciones del Estado por parte de los pobladores, un contexto de “anti política” impulsado por los medios y grupos interesados, junto al reclamo popular para contar con líderes surgidos de sus filas, alejados de los partidos que determinaron las líneas de política pública por mucho tiempo y que no han podido -por diversos motivos- avanzar en la atención de las demandas populares, en ruta a la transición democrática.

En la Región se pasa de regímenes autoritarios -con fuerte presencia militar- a otros de corte más plural. Este cambio no fue sencillo y menos alejado de los intereses imperiales por el control de los países mayores por su extensión, población y crecimiento interno. El instrumento principal para tal control fue la Organización de Estados Americanos (OEA) en ruta de extinción. Por ello el proceso fue diferente en cada uno de los países de la Región, condicionado por: las relaciones entre civiles y militares; el déficit democrático histórico; los riesgos de un retorno al régimen autoritario; por el recuerdo vivido de las víctimas de la represión, la violencia política instaurada y el terrorismo de Estado; la presión internacional y la propia concepción de democracia política, que los actores habían construido. La transición fue de carácter procedimental, bajo las presunciones de que la democracia funciona como un “mercado político”.

