Opinión - Perfectamente instalada la estupidez en el poder

Hugo Carbajal Aguilar

2017-06-23

No advertimos ninguna mejoría. La crisis impacta integralmente, estructuralmente. La locura por el poder, la ambición por una ración de status, por prebendas o privilegios crece y divide. Es la discordia que separa, enemista a los más cercanos. Los abusos se perpetran, se exhiben y se presumen. El fraude se instala y manifiesta ante el mundo que nuestro país es una sociedad de sinvergüenzas. La necesidad de un frente opositor es cada día más evidente, es decir, la necesidad de presentar lucha en todos los espacios: el electoral inclusive. No podemos ningunear ninguna lucha ni hacernos los interesantes abandonando algún esfuerzo colectivo por insignificante o falto de importancia que parezca.

El Estado de México ha mostrado que mayoritariamente no acepta más al PRI. Cuéntense los votos de todos los partidos que se llamen de izquierda: PT, PRD, MORENA, Movimiento Ciudadano y obsérvese que hacen más del 50 por ciento. Tenemos que aprovechar esta y otras circunstancia que se vayan ofreciendo aun cuando no comulguemos con ellas. La exigencia por la revisión de esa elección debe ser permanente.

En Aguascalientes la policía y las autoridades han evidenciado una vez más su voluntad represora golpeando y denostando a las estudiantes de la Normal de Cañada Honda. “Locas enjauladas”, les ha llamado una belleza de mujer panista asesora de la alcaldesa. Otro panista ex diputado local dijo: “hay que ponerles en su madre”. Y un priísta de cepa, domesticado en ese partido: “y luego porque (sic) las desaparecen”.

La estupidez instalada en el poder, sin distinción de sexos.

En Morelos Cuauhtémoc Blanco expresa sin más su deseo de ser gobernador y adelanta que encarcelará a Graco comparándolo con Javier Duarte el ratero de Veracruz. Viéndolo bien, después de Sergio Estrada y los siguientes, cualquiera puede gobernar este Estado zapatista, basta que se muestre pleno de vanidad, arrogancia y falta de sentido común. Hay más: el dirigente estatal del PRD, Rodrigo Gayosso (nadie sabe con qué méritos) y el rector de la UAEM. Aparte, Rabindranath Salazar experto en tomarse la foto, en no utilizar la tribuna, en no cumplir acuerdos y en hablar sólo cuando de criticar al Gober se trata. Vaya! Sólo cuando se presta la ocasión para estar presente en los medios.Por eso no se trata, porque no basta, con elegir a la persona. Se trata de proyectos de gobierno. No por actuar como vedettes -sonriendo en toda ocasión y fingiéndose sumamente atentos a todos los que se acerquen-se instalarán en el ánimo popular.

Aquí mismo, en Morelos, la Asamblea Permanente de los Pueblos tomó la caseta de Alpuyeca en la Autopista del Sol para exigir que se cierre el basurero de ese poblado ubicado cerca del Ojo de Agua llamado Palo Bolero entre los ríos Apatlaco y Colotepec. Exigen también se suspenda la ampliación de la autopista de Tepoztlán para lo cual se han derribado cientos de árboles. Se pronunciaron en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM) que contempla la construcción de un gasoducto y acueducto en el oriente de la entidad.

En Vetagrande, Zacatecas –a 7 km. de la capital- operan minas de oro, plata, plomo y zinc contaminando a toda la región. Examinaron a los niños y 63% de ellos presentan niveles de plomo de hasta 36 microgramos por litro cuando la OMS recomienda no superar los 10. Un ex alcalde se atrevió a pedir a los empresarios que aminoraran la contaminación. El dueño de la mina más grande lo amenazó de muerte y recibió una advertencia de un alto funcionario de gobierno.

En Sonora, Yaquis de Loma de Bácum opuestos a la construcción de un gasoducto que atraviesa sus tierras sabotearon la tubería y el cableado de esa obra. La empresa ya denunció y exigió a las autoridades federales, estatales y municipales que resguarden el sistema que además cumple, dicen, con todos los requisitos regulatorios, legales y ambientales. Ajá!

Los ricos de todos lados han forjado sus pandillas contratando gobernantes peleles, obedientes y sumisos que confunden vocación política con afán de enriquecimiento, política hermanada con los negocios.

Todo a costa de la vida de los pobres.