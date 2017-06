Brevi@rio... - Un Congreso de rodillas

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-06-23

Sea cual sea el desenlace de la tragicomedia que se suscita en el Congreso del Estado, quedará para la historia ignominiosa, la vergonzosa sumisión del Poder Legislativo, que de rodillas, se ha llevado de por medio la dignidad de la mayoría de los legisladores, frente a los intereses y la manipulación de quien hoy ordena y dispone en Morelos.

Y no es que nos impresione el casi llanto de algunos legisladores del G-10 que, disque en nombre de sus empleados que han sido castigados con el jineteo de sus salarios, se han quejado amargamente de la falta de solvencia en el Congreso, o incluso que han acusado el despilfarro del presupuesto a manos del ex presidente de la mesa directiva Francisco Moreno Merino, y de otros incondicionales de los partidos de la “izquierda democrática y progresista”. Lo que pasa es que frente al silencio oneroso de los otros 20, tal cual cómplices del papelito indigno y entreguista del Poder Legislativo, lo que se aprecia es precisamente la usencia de la mínima defensa del espacio que ocupan los diputados de la presente legislatura.

Pero ojalá y la sociedad, esa que se dice ser representada por los legisladores, ponga mucha atención con lo que ha venido ocurriendo en el Congreso, porque a la vuelta de la esquina estarán pidiendo nuevamente el voto para reelegirse o para otros cargos de elección el próximo año. Varios de estos legisladores, de manera por demás sinvergüenza, están ya en plena campaña preelectoral disque atendiendo los reclamos y las necesidades de la gente, aunque en los hechos sea pura simulación.

La realidad es que de los 30 legisladores del estado, honrosas excepciones salvan el maltrecho honor de una clase de políticos que hoy son cuestionados por sus dispendios, por sus imperdonables errores a la hora de reformar o crear leyes, por su nulo interés para trabajar en favor de la sociedad morelense, por no saber defender el equilibrio de Poderes y ser sumisos al Ejecutivo, por el bajísimo nivel de discurso y de manejo político que se cargan, y por su profunda ignorancia en temas que por su investidura deberían conocer en lo básico.

Por eso es de vital importancia que la sociedad conozca qué es lo que está pasando con los diputados del Congreso local, porque más allá del pleito de vecindad que se traen con el asunto del pago de sus salarios de sus empleados, el tema de fondo es que se sepa ¿por qué no hay recursos, por qué la mayoría cuenta con una vasta plantilla de personal entre asesores, secretarias, auxiliares y demás, y para qué sirven? Ayer cuando se le preguntó a la diputada del PRD Hortensia Figueroa, cuántos empleados tenía a su servicio, nunca contestó y lanzó pura retahíla que el mismo Cantinflas le hubiera envidiado.

Más aun, el verdadero asunto que debe ocuparnos con interés ciudadano es observar con detenimiento todo este comportamiento y no olvidarlo en los próximos meses, porque la mayoría de estos diputados estarán pidiendo el voto y en muchos casos suplicando el respaldo social para repetir en sus cargos o bien como candidatos a alcaldes o diputados federales, incluso se dice que algunos aventurados, son aspirantes a la gubernatura del estado, ver para creer…

BREVES: Ni al alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco ni el secretario de Gobierno Matías Quiroz dicen la verdad sobre la inseguridad y la pavorosa violencia que azotan a Morelos y en especial a la capital. La verdad es la que padecen y conocen los ciudadanos y tiene que ver con el miedo, el profundo temor que hace varios años, pero en especial los últimos cuatro, se respira en el estado… REDES SOCIALES: Si Manuel Martínez Garrigós pretende a través de las redes sociales ganar simpatizantes, debería considerar el serio los comentarios que recibe tras las opiniones sobre temas de interés social que realiza, y en los que recurrentemente hace alusión a sus experiencias como ex alcalde capitalino. El otrora priista y sus asesores han tenido una buena idea en el concepto pero seguramente que no calcularon la respuesta que tendría entre los cibernautas que, abrumadoramente, se vuelcan en críticas fuertes hacia el joven político que busca, como el ave fénix, regresar a la escena electoral del próximo año 2018, pero por lo pronto no le va tan bien como pretende…

