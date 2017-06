Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-06-23

Breverías Culturales

El Consejo Estudiantil de Música creó esta actividad con el fin de abrir más espacios para la práctica escénica tan importante en nuestro arte; está organizado por y para los estudiantes.

El primer recital organizado por el CEM contará con la participación de alumnos de licenciatura y propedéutico en Piano y Guitarra Clásica; Interpretes: Raúl Pichardo Ramírez, piano; Emiliano Peláez Castañeda, guitarra; Nathalie Gutiérrez Ruiz, piano; Daniel Martínez Batista, guitarra; Oscar Martínez Lara, piano; Iván Ortiz Jacobo, guitarra.

Se llevará a cabo en el auditorio del Centro Morelense de las Artes a las 17:30 horas, acceso libre, cupo limitado al aforo del recinto.

CULTURAS POPULARES, MORELOS. San Juan Parrandero: Fiesta del municipio de Jiutepec, que tiene reminiscencias de origen prehispánico con la celebración de Tláloc, el Dios de la lluvia; Se inicia en la tarde y se prolonga hasta la noche, se saca a San Juan vestido de indito de la casa del mayordomo y se le hace una misa después pasea por todo el pueblo visitando las casa de los que se llaman como él, se lleva a bañar a las fiestas y se regresa al pueblo...

SÍNTESIS EN BREVE, Clínica Gratuita de síntesis, para creadores, compositores, jinglistas, productores, aficionados y publico general interesados en el ramo, organizado por “Lamda” La Academia Mexicana de Audio de 12:00 a 14:00 horas, 5 de Mayo 303-A colonia Lomas de la Selva, teléfono 3138362 correo-e: jaime.orozco@lamda.com.mx.

“EVOCACIÓN del NACIMIENTO y MUERTE de un Tiempo Prematuro”, exposición de los alumnos de sexto semestre de Diseño Gráfico: Ángel Mauricio Dorantes Esquivel, Daniela Michelle López Leyva, Óscar Eduardo Moreno Hernández, Paola Gabriela Núñez Romero, Samuel Ramírez Peña, Jared Eduardo Ruiz Gallegos; inauguración en El Paraíso del Café a las 16:00 horas, Rayón 18 centro, teléfono 2451580; La exposición plantea mostrar obras de avances técnicos en los alumnos basados en cuatro ejes artísticos: Fotografía, Ilustración, Instalación y Pintura; en ellas se manifiesta el urbanismo, los sentimientos y pensamientos relacionados con la naturaleza y la visión de la vida humana.

PRESENTACIÓN y LECTURA de LIBROS:”Poeta de Facebook y otras calles aledañas” de Rocato y “Paradojas, cien minificciones” de Daniel Zetina, con los comentarios de Alberto David Cerqueda, Eduardo Oyervides y la música de Edgar Castillo “El Pato”, en la librería Rana de la Casona a las 16:00 horas, entrada libre; habrá brindis de honor.

DANIEL BUSTOS y AMIGOS de la Escuela de Música del Centro Morelense de las Artes, en concierto en el auditorio a las 16:00 horas, entrada libre.

1ER. ENCUENTRO GRÁFICO LITERARIO Morelos Oaxaca: Taller Revisión de carpetas gráficas y charla con Sergio Ricaño director del T.A.C.O. y el artista gráfico Iván Gardea, en Centro Cultural El Callejón a las 16 horas. Presentación de libros: Poesía en transición de Daniel Nizcub; Náufrago en el Edén de David Arias Negrete; Profunda Retaguardia de José Herrera Petere con los comentarios de Mario Casasús; Pulquería Xolotl, 19:00 horas.

“CACHIVACHE”, Rock para chavitos en la Biblioteca Vagabunda en la plaza principal de la colonia Xochicalco de Tetela del Volcán a las 17:00 horas, entrada libre.

CAFÉ LITERARIO con la participación de: María de Los Ángeles Guarneros, María Eugenia Juárez y Pilar Chapa Melgarejo, en Luneira librería y cafetería a las 18:00 horas, entrada libre, calle Matamoros 92 El Calvario.

FUNCIÓN de GRADUACIÓN de la tercera generación de la Licenciatura en Danza del

Centro Morelense de las Artes, Directora Maestra Delia Siqueiros Maytorena, en el teatro Ocampo a las 19:00 horas, entrada gratuita.

EN EL MANOJO: “K-rroña” rock & roll rasposo, a las 19:00 horas, cooperación $20.00. Tributo a Silvio, Serrat, Pablo, sones jarochos y más, con Teo Chacha y Carlos Karel, integrando a Ramón “Lungo” García, a las 22:00 horas, cooperación $50.00. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

FESTIVAL de DANZA MÍNIMA con la participación de: Ajna danza, Jas Butoh, Crisol Arte Escénico, Colectivo Tecuani, Jovansky Castañeda, y en la música Never After Before; en el Centro Cultural Olympia a las 20:00 horas, Motolinía 307 centro.

EDEL JUÁREZ presenta el disco "títeres de tú" completo en la primera mitad del concierto y la segunda mitad será una selección de material de los otros libros/discos, en La Maga, espacio cultural-restaurante-café a las 20:00 horas, altos de Morrow 9, Centro Histórico, teléfono 3103871.

CONCIERTO SENSORIAL con: Cloe Varagnolo, canto armónica, polifonías, bajo y voz; Dania Carcano, pintura en vivo; músicos invitados: Bárbara Cerón, arpa; Marcos Petrina, sax soprano; en El Mango a partir de las 20:00 horas, cooperación $50.00, Campesinos 7, Barrio Santo Domingo, Tepoztlán, Morelos, teléfono 7393952253.

bonifaciopacheco@hotmail.com