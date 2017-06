Local

Guadalupe Flores |

2017-06-22

-Solo servirá de propaganda electoral para beneficiar al partido político en el poder, precisó

-Pidió al gobierno estatal realice el programa con seriedad y transparencia

Para los industriales del vestido la Ley de Uniformes Gratuitos “es una tomada de pelo, que solo servirá de propaganda electoral para beneficiar al partido político en el poder”. En entrevista, Isaac Labra Rivera, integrante de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas y de la Cámara Nacional de la Industria de la Trasformación (CANACINTRA) delegación Morelos, pidió al Gobierno del Estado realice el programa con seriedad y transparencia a fin de que “no se piense que es el negocio de alguien”.

Consideró que el planteamiento de que los pequeños talleres del programa “Jefa de Familias” confeccionen los uniformes es “una tomada de pelo tanto para los padres de familia como para los productores”. “Se requiere gran experiencia e infraestructura muy grande para producir miles de uniformes, los pequeños talleres no tienen el capital, se requieren recursos para cumplir con las características de calidad que requieren las prendas; lo talleres no tienen capacidad para producir, es imposible, no hay capacidad para esto”, abundó.

Por último, el también ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en Cuernavaca, consideró que “la ley tiene tintes políticos como ocurrió con el programa de erradicación de cuotas escolares” (sic).