Local

Erick A. Juarez |

2017-06-22

-Con el fin de que magistrados analicen su caso; su abogado cuenta con pruebas de su inocencia

-Fue condenada a 30 años de prisión acusada de secuestro; ha cumplido 20 dentro de la cárcel

Al cumplir este 22 de junio, 20 años de prisión, María Luisa Villanueva Márquez iniciará este jueves una huelga de hambre al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) del área femenil, luego de que fuera acusada por el delito de secuestro en agravio de una menor de edad.

En entrevista vía telefónica, la condenada a 30 años de cárcel, aseguró que será alrededor de las 07:00 de la mañana de este jueves cuando inicie la huelga de hambre indefinida, en donde solo tomará agua, esto, con la intención de que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) analicen su caso, ya que su abogado cuenta con diversas pruebas de su inocencia.

Dijo que desde hace 19 años, tras ser detenida y acusada de un plagio, los jueces del Poder Judicial de ese periodo no realizaron un análisis profesional para determinar que existían las pruebas suficientes para ser sentenciada por el delito de secuestro de una menor de edad.

Por tal razón, Villanueva Márquez señaló que una de las razones por las que decidió realizar la huelga de hambre es para demandar justicia, al considerar que es inocente y que no participó en la privación ilegal de la libertad, debido a que se encontraba con sus hijos, uno recién nacido y otro de ocho años de edad.

“Este 22 de junio, inicio con mi huelga de hambre indefinida, para exigir a los magistrados del TSJ que analicen mi caso; hace 19 años, cuando me sentenciaron a 30 años de prisión, los jueces no hicieron un análisis profesional y hoy no puede ser que por falta de un estudio a fondo se emita una resolución a la ligera (…) Pido a mi familia, a mis hijos y a mi madre, que espero comprendan la decisión que he tomado, que dañará mi estado de salud, pero no tengo otra forma o camino de pedir justicia y gritar que he sido inocente y que si ahora estoy presa, no es porque sea delincuente, sino porque no encontré justicia”, declaró.

Y es que la sentenciada dijo que en dado caso de que los impartidores de justicia no resuelvan su absolución, ella continuará con su huelga de hambre hasta que logre que analicen su expediente y emitan una nueva resolución a su favor.

Por su parte, la defensa legal de la familia Villanueva Márquez, Eutiquio Damián Santiago, responsabilizó a los magistrados del Poder Judicial si el estado de salud de su clienta se ve afectado después de realizar la huelga de hambre, esto, al decir que a ocho meses de que ellos cuentan con el expediente y las nuevas causales, no hayan dado entrada a la solicitud de revisión del expediente en el pleno del TSJ.