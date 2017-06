Opinión - En Morelos escala la ingobernabilidad a la par de la corrupción

Opinión

2017-06-22

Lo que acontece en Morelos en opinión de mayorías ciudadanas, no se había visto nunca; tal visión obedece a que el retrato panorámico que ofrece la entidad en los renglones político y social es de marcada anarquía, agregándose las sombras de la corrupción e impunidad, la disfunción y relajamiento de instituciones y obviamente el cuadro ominoso del crimen y la violencia que tiene pasmada a la sociedad entera, la que ya parece no inmutarse o de plano se resigna, dispuesta a pagar las consecuencias. Se habían padecido gobiernos priístas y panistas corruptos e ineptos; cuerpos legislativos no exentos de estas lacras y con señalados vicios propios del sistema predominante, así como órganos de justicia no confiables y penetrados por la deshonestidad en sus funciones favorecedoras de quienes detentan influencias políticas o de dinero; pero comparándose tales formas de operar las funciones públicas del pasado reciente con lo que hoy presenciamos y padecemos en materia de gobernabilidad, corrupción, abusos de poder, irresponsabilidad de funcionarios de los tres poderes de gobierno, injusticias, violación de derechos humanos y el ominoso cuadro de pobreza y necesidades económicas de miles de familias, de esto y más, sencillamente hay parangón alguno.

La vida del estado en términos de gobierno y su relación con sectores sociales, sobra decir, se ha descompuesto paulatinamente al grado de que hoy se halla a la luz un claro divorcio entre quienes gobiernan y gobernados comenzando con quien preside el Ejecutivo, los integrantes del Legislativo y del Poder Judicial, encontrándose la imagen y prestigio de estos aparatos de poder en crecidos ánimos de reprobación ciudadana. Un ejemplo de perversión y lodazal político además increíble corrupción lo ilustran sobradamente la mayoría de quienes integran la actual Legislatura del estado, motivo por el cual al Congreso ya se le endilga el mote de la Cueva de 30 Ladrones, aunque algunos no merezcan ser identificados como tales, pero si la mayoría. La Ironía: el parlamento morelense, cuya misión entre otras, es cuidar y fiscalizar los recursos que dispone el gobierno y sancionar hechos de malversación y corrupción, pues hoy la mayoría de sus integrantes aparecen denunciados, cuando menos cómplices y no pocos beneficiarios de actos atroces de corrupción, identificando con nombre y apellido a diputados que han desviado, millonarias sumas, circunstancia que tiene al congreso morelense en quiebra financiera, además de la quiebra política, de la cual ya han llenado sus alforjas.

Qué puede esperar de sus representantes populares la población, si a los ojos de ésta, la mayoría de ellos, para cuya función les paga el pueblo, aparezcan hoy desnudados como deshonestos, irresponsables y autores de injusticias contra sus propios trabajadores, quienes se han visto obligados a tomar la sede legislativa, por negarles sus pagos quincenales, interrumpiendo el trabajo de ese órgano en perjuicio de ciudadanos, aduciendo quienes dirigen el Congreso que no hay fondos para cubrir salarios, Esto, se califica como sencillamente intolerable, injustificado y violatorio de elementales leyes de justicia. 500 millones de pesos del presupuesto del Legislativo, los han dilapidado, desviado o gastado en forma irresponsable. Ante tamaño abuso e irresponsabilidad, la ciudadanía hace sus juicios, siendo de condena y repudio a quienes han traicionado a su pueblo a los cuales, es notorio, poco les importa el mal que a éste le causen, y pensar que ya legislaron para reelegirse. La perversión del actuar de diputados cobra relevancia cuando detrás del no pago a trabajadores se encuentran conflictos de interés político y venganzas entre grupos parlamentarios, destacando en estas pugnas los legisladores del PRD y aliados en la mira de imponer acuerdos legislativos que benefician a camarillas del poder que encabeza Graco Ramírez cuyo operador en el Congreso es su hijastro Rodrigo Gayosso quien guía el rebaño de sedicentes representantes.

Aún cuando se resuelva pagar salarios a cerca de 150 trabajadores, y aparentemente vuelva la normalidad a la sede del Congreso, la mancha de corrupción política y económica no la lavan los que han hecho negocio económico y político en calidad de diputados, lastimando y enlodando la investidura que ostentan. En rigor, quienes han cometido delitos en relación a desvío y malversación de fondos deberían ser enjuiciados y recibir la sanción que ameriten, pero eso está lejos dada la impunidad galopante, no obstante lo cercano es una realidad: los diputados han perdido la calidad moral, ética y política como para seguir ostentándose como representantes de la población morelense.

