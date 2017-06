Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-06-22

CUERNAVACA, MOR.- Al fin se logró y José Manuel Herrera estampó su firma para dirigir al Selva Cañera de la tercera división por una temporada, informó Nicolás Arcos Olascoaga, quien forma parte del área deportiva del club morelense, quien añadió que “se trata de un gran entrenador y estupenda persona, por lo que los futbolistas tendrán un excelente maestro que va a atender no sólo el aspecto deportivo, sino también la formación humana”.

José Manuel estuvo al frente del Atlético Cuernavaca el torneo pasado, en donde se le prometió un sueldo, a repartir con sus colaboradores, de ocho mil pesos mensuales, pero, a lo largo del certamen, jamás vio el águila de los centavos de los directivos, por lo que se tardó en aceptar el ofrecimiento que se tuvo del cuadro de Selva Cañera, y, a ciencia cierta, no se sabe si ya quedó finiquitado el asunto o si va a tener que acudir ante las instancias deportivas en la Federación Mexicana de Fútbol, para que se le cumpla con lo pactado y a lo que tiene derecho, porque ya lo devengó y hasta llegó a las finales, quedando fuera en la ronda de las semifinales frente al Club Alpha, con triunfo de visita, pero en casa las cosas no se dieron, se fracasó y con eso se acabó la historia.

El conjunto del Selva Cañera no alcanzó la calificación a las finales en el certamen pasado, por lo que no continuó Héctor Vidal Estrada, quien hizo una excelente primera vuelta y el conjunto terminó en la zona de calificación, pero en el complemento, sobre todo en los últimos encuentros, las cosas no se dieron y se terminó en el lugar cinco, después de que en el juego final se perdió con las Águilas de la Universidad de Guerrero 7-0, en Chilpancingo.

Por lo pronto se siguen haciendo las visorías, con la finalidad de captar elementos para robustecer el conjunto y que las posibilidades de llegar a la fiesta por el título sean mayores, aprovechando el pie veterano y reunirlo con los nuevos para que el equipo sea fuerte, sólido.

La sede en veremos

En cuanto a la sede para el equipo, se sigue en veremos, los nuevos directivos del Corachivas siguen alejados, con todo y que se presentaron el martes en el estadio del ingenio, pero no van a estar seguido en el lugar, por lo que se les va a contactar para saber si se pueden utilizar el estadio de Zacatepec o si se acepta alguna sede alterna que, por fortuna, se tiene, existen ofrecimientos en distintos puntos del estado, y queda descartado San Carlos para regresar.