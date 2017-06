Local

Guadalupe Flores |

2017-06-21

-Morelos no tiene un centro paralímpico e instalaciones existentes no están adaptadas, denuncian

Morelos no tiene espacios deportivos para personas con limitaciones físicas, denunció Guillermo Bautista Michua, presidente de la Asociación Deportiva de “Sillas sobre Ruedas”.

“Morelos no tiene un centro paralímpico, las instalaciones deportivas son para personas convencionales, pero no están adaptadas para las personas con alguna discapacidad, tienen el acceso pero no pueden hacer uso de ella”, lamentó.

Consideró que es lamentable, que a pesar de que Morelos tiene 15 campeones nacionales con discapacidad, no exista un espacio para que practiquen sus disciplinas, para que puedan prepararse para las justas deportivas nacionales e internacionales.

“No hay un espacio que tenga poleas o mancuernas para personas con discapacidad…; Morelos se está quedando atrás, tan solo Tlaxcala que es un estado más pequeño ya tiene su centro paralímpico”, dijo.

Por último, el también instructor deportivo comentó que algunos deportistas paraolímpicos han emigrado a otros estado por la falta de apoyos del Gobierno del Estado.