Serpientes y escaleras - El G10 y el G20

Opinión

Eolo Pacheco |

2017-06-21

Prudencia, es el ingrediente que necesita hoy el poder legislativo. La tensión aumenta y el desgaste es para todos. El enojo entre los diputados es evidente: saben que las nóminas afectaron la estabilidad financiera, pero también que no es la única razón de la quiebra del congreso.

La tensión en el Congreso del estado está subiendo exponencialmente. El problema que se debate en el parlamento morelense ya no es sólo el pago a los trabajadores del G10, ahora son una serie de acciones irregulares cometidas durante la presidencia de Francisco Moreno Merino. Hoy la tensión ya no es únicamente en el bloque de diputados disidentes, el desgaste social, político e interno ya se siente en el grupo de los 20 legisladores afines al PRD.

Los cálculos de quienes controlan el parlamento morelense ha estado equivocados desde el principio; económica, social y políticamente este bloque ha tomado malas decisiones y comienza a sentir los efectos de sus errores.

El problema financiero en la cámara de diputados es real y necesita, como lo han discutido ampliamente en sus reuniones, de un ajuste mayor en las nóminas legislativas. El problema está perfectamente identificado: no aumentó el gasto corriente, tampoco la inversión en publicidad ni mucho menos la operación de la cámara; lo que los sacó de balance la economía legislativa son las nóminas de los diputados y los movimientos que a título personal hizo el presidente Moreno Merino.

Esa es la raíz del problema y a partir de ello se debe buscar una solución.

Políticamente hablando es incorrecto que por cuidar el voto de Paco Moreno el PRD proteja actos irregulares y cargue el precio de ello a sus legisladores. Hoy no es el PRI quien recibe la crítica por los excesos de Moreno Merino, son los perredistas y sus aliados quienes resultan señalados, porque a pesar de su militancia tricolor, es públicamente sabido a quien responde el ex presidente.

En el ánimo de cuidar el voto 20 el PRD descuidó los otros 29 votos y puso al descubierto el enorme quebranto cometido en la cámara; ese error de cálculo impidió a los estrategas amarillos anticipar el costo político y entender que los excesos financieros son inocultables. Hoy en el G20 se están enterando de cosas que no sabían y los diputados están pagando el precio de los errores de una persona. La quiebra de la cámara tiene que ver con las nóminas altas, pero también con los “otros” movimientos que realizó Moreno Merino como presidente.

Financieramente las decisiones también son imprecisas. El ajuste al gasto es urgente, pero se tiene que hacer en función de una lógica económica y no de una visión política. Un recorte parejo no es el camino para salir del hoyo porque las nóminas no son iguales; al parlamento le urge una reingeniería en sus finanzas, necesitan bajar los gastos y deben normalizar la vida parlamentaria. Pero sobre todo en este momento el congreso debe cuidar su imagen externa y comunicar de manera adecuada lo que está sucediendo. No se pueden dar el lujo de perder el debate ante la opinión pública.

Socialmente el tema paso desapercibido por mucho tiempo, pero ahora comienza a generar interés porque diversos grupos (como la universidad) empiezan a opinar. En este plano pierden todos, los ciudadanos están molestos con el desempeño de la cámara, pero sobre todo con la poca claridad que hay en el manejo de las finanzas. A la gente no le interesan los pleitos entre diputados, pero si le enfada que hayan hecho desaparecer más de 500 millones de pesos en menos de un año.

Los equilibrios en el conflicto legislativo ya cambiaron, ahora la mayor presión no es para el G10, sino para el G20. A los legisladores del PRD y a sus aliados les ha tocado pagar el costo social y político más alto: acatan indicaciones, asumen consecuencias y ahora también pagan con el despido de su gente los errores de otros.

En el G20 hay una muy fuerte inconformidad por el rumbo que está tomando el conflicto en el congreso y la manera como piensan solucionarlo; hay voces de reclamo, expresiones de odio y algunos llamados a la rebelión; en cualquier momento la unidad del G20 se va a perder.

Todos los diputados saben que las nóminas han pegado muy fuerte a las finanzas del congreso, pero ahora se dan cuenta también que el quebranto no es sólo por esa situación.

Así lo dicen: “Si las nóminas actuales (sin recorte) son de 20 millones mensuales y se cubren 15 meses al año (por el aguinaldo), la suma da 300 millones. ¿Dónde están los otros 200 millones del presupuesto?”

posdata

Se robaron varias estatuas y camiones del ayuntamiento de Cuernavaca. Cuando un municipio, ¡la capital!, es víctima de la delincuencia ¿Qué podemos esperar el resto de los ciudadanos?

nota

Hace unos días Héctor Raúl González, corresponsal de La Silla Rota, publicó un amplio reportaje sobre las obras que ha realizado el gobierno de Graco Ramírez en Morelos. “Las obras que no duran” tituló el portal.

Esto es parte de lo escrito por Héctor Raúl, un profesional y valiente periodista morelense.

“Algunas obras públicas realizadas en Cuernavaca por el gobierno de Graco Ramírez no sobrevivieron ni a su sexenio. Inauguradas hace apenas uno, dos o tres años hoy lucen deterioradas, con fracturas, rotas, hundidas, vandalizadas o abandonadas.

Para el Gobierno del Estado, las obras no son de mala calidad, sino que están deterioradas por el paso del tiempo y por actos vandalicos. Sin embargo, el arquitecto Rojas Figueroa, quien actualmente supervisa obras en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los trabajos en los que se invierten millones de pesos del presupuesto público deben durar más de 10 años.

Una de las obras que se deterioró rápidamente y está en el abandono es el parque de los Patios de la Estación, inaugurada en abril de 2015. En estos trabajos se invirtieron 9 millones de pesos y se colocaron juegos infantiles, gimnasio al aire libre, comedores, áreas verdes, de lectura y deportivas. Pero las jardineras están despostilladas y las bancas de concreto se rompieron. Los vecinos refieren que no se da un adecuado mantenimiento y de limpieza al lugar, por lo que casi no es utilizado.

Otro caso es la de Plaza de Armas, de Cuernavaca, reinaugurada apenas en septiembre del año pasado. En estos trabajos fueron invertidos 49 millones de pesos y básicamente consistieron en la colocación de piso recinto negro, remodelación de jardineras, limpieza, alineación de escaleras y cambio del asta bandera.

Como parte de la remodelación, la Secretaría de Obras Públicas colocó una guía en el perímetro de la Plaza para ayudar a las personas débiles visuales y ciegas. La guía no resistió el paso de los peatones y fue despegada en varios tramos. Las señales de metal con información escrita en sistema Braille fueron desprendidas. La vegetación de algunas jardineras se secó por falta de agua y mal diseño de las estructuras.

En esta lista se encuentra la Calle Guerrero, en el Centro de Cuernavaca, cuya remodelación concluyó en 2015 tras una inversión de más de 20 millones de pesos, la cual también luce deteriorada. La vialidad, que tras su remodelación fue peatonalizada, actualmente luce llena de hoyos y grietas, además registros de servicios públicos no tienen tapa. En esta vialidad el agua de lluvia se estanca en medio de la calle y no fluye hacia las coladeras, a pesar de que también fueron rehabilitadas.

En 2014 fueron rehabilitados los callejones de Correos y El Cubo, en el Centro Histórico de Cuernavaca. Los trabajos de ambos espacios sumaron en total 6 millones 906 mil 402 pesos. Las remodelaciones consistieron en la colocación de piso recinto negro, liso y rayado, aplicación de pintura vinílica, mantenimiento, reparación y limpieza de superficie de cancelaría existente en vanos de puertas y ventanas, instalación eléctrica subterránea, colocación de luminarias en piso, sustitución de cabinas telefónicas, reposición de las tomas domiciliarias y descargas sanitarias, suministro y colocación de vegetación. Pero en un recorrido realizado por ambos callejones se puede apreciar que el piso recinto negro está roto en muchas de las escaleras que tienen ambos callejones. Este material también presenta hundimientos en algunas zonas.

Lo mismo ocurrió con la remodelación de la Calle Ricardo Linares. Esta obra, entregada el 10 de diciembre de 2014, costó 10 millones 827 mil pesos y consistió en la rehabilitación del arroyo vehicular y las banquetas, así como de las plazas aledañas. "Se construyeron losas de pavimento de concreto hidráulico, se colocó rampa con acabado estriado en área vehicular, base de concreto hidráulico con espesor de 20 centímetros, suministro y colocación de protecciones peatonales tipo bolardo de fundición metálica esféricos, suministro y colocación de guarniciones de recinto".

A pesar de haber sido concluida hace menos de tres años, esta obra es una de las que actualmente luce más deteriorada: Las tapas de los registros de servicios públicos están hundidas, cuarteadas, rotas o incluso han desaparecido. Algunas de las esferas metálicas instaladas a lo largo de las guarniciones han sido desprendidas y el piso recinto negro también está roto y hundido en algunas zonas de la vialidad. Los registros, cuyas tapas están rotas o robadas, permanecen llenos de basura, agua o lodo.

"Sí están mal planeadas las obras, si han durado un año, dos años, definitivamente planearon mal los acabados y los materiales, sí está mal planeado, y que puede ser un factor el mal uso, pues sí, puede ser un factor”.

"Antes había unos estándares de calidad, con los supervisores de ahora ya no se ven, te lo digo porque tengo empresas que estoy revisándoles obras, pero yo las veo y la mayoría son de fuera, y no digo todas, hay muchas excepciones que sí están apostando por hacer su trabajo bien, pero siento que muchas vienen muy ´apapachadas, apadrinadas´ o sintiendo que vienen y que si hacen cualquier cosa no hay problema porque hay una persona que los esta apoyando.”

"Las empresas están maleducadas, no obedecen, no les importa si entregan mal, si entregan bien, al fin y al cabo va a haber una instrucción que les dice a los supervisores ´pásalo, fírmalo (autorízalo)´ y esto genera que la obra final, lo que se le entrega al público, el producto, pues sea un producto de mala calidad", expresó el especialista

post it

El duelo político en el Congreso de Morelos comienza a llamar la atención de otros lados. Ahora es UAEM quien opina y respalda a una de las partes. Esto comunicó nuestra máxima casa de estudios.

“Hoy en Morelos la política convertida en espectáculo nos ofrece una dramática representación de la degradación de las instituciones y de los responsables de su conducción.

El modelo de democracia republicana que se consigna en la Constitución Política Mexicana se finca fundamentalmente en el equilibrio de los tres poderes que conforman el Estado Mexicano: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Hoy en Morelos hay intereses que pretenden minar el equilibrio de poderes convirtiendo al Legislativo en caja de resonancia del Ejecutivo y del partido al que su titular pertenece.

Es claro que a un buen número de legisladores se les ha borrado de sus mentes el que ellos son representantes populares, es decir, representan los intereses de quienes los eligieron y no los del Poder Ejecutivo ni los de su partido.

Hoy la legitimidad del Poder Legislativo de Morelos está en entredicho y el conflicto que se vive a su interior es expresión de la facciosa manera en la que se conduce el Partido de la Revolución Democrática en Morelos.

Los universitarios como ciudadanos preocupados por la realidad que se vive en nuestro estado, expresamos nuestro profundo rechazo a la forma autoritaria y fascista con la que se pretende someter al grupo de legisladores denominado el G10, al perjuicio que están ocasionando a los trabajadores a los que no les han pagado sus sueldos ya devengados, y al recorte selectivo de personal que pretenden realizar.

Al grupo de legisladores denominado G10 les manifestamos nuestro apoyo y solidaridad.”

redes sociales

A lo largo de cinco años, Graco ha hecho más enemigos de los que puede enfrentar. Nadie pone en duda la capacidad política del tabasqueño, mucho menos su habilidad para moverse en los pasillos de poder o su experiencia en el escenario nacional. Pero lo que todos observan es que localmente el perredista hizo naufragar su proyecto, abrió más frentes de los necesarios y nunca fue capaz de recomponer el rumbo de su gobierno. A unos meses de que arranque el proceso electoral la figura del gobernador está más dañada y debilitada que nunca en la historia de Morelos.

