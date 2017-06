La Encrucijada - La Mentira

Opinión

| Luis Alberto Machuca Nava

2017-06-21

¿Cuántos políticos honestos conoce usted? ¿Cuántos hablan con la verdad? Salvo su mejor opinión son muy, muy pocos los que pueden considerarse como honestos y sobre todo, congruentes.

El político común y corriente en la mayoría de los casos forja su carrera teniendo como principal herramienta a la mentira. Me ha tocado ver de cerca cómo se encargan de difamar a sus rivales, inventan historias de película y se muestran como dóciles corderos, mienten en todo momento, aparentan relaciones íntimas con sus superiores, incluso se creen sus propias mentiras, lo grave del asunto es que esta gente en muchas ocasiones se encuentran en los espacios en donde se toman decisiones y su actitud es la de seguir mintiendo pero a otro nivel.

De repente olvidamos que hay personajes que ya ocuparon espacios de poder y no dieron resultados óptimos más allá del reparto de dádivas, sin embargo vuelven a presentarse una y otra vez, siempre mienten, nada cambiará, y por lo mismo siguen mintiendo aunque cada vez lo hacen con mayor maestría.

Ayer nos enterábamos del espionaje a varios personajes relevantes en nuestro país, nota que a nivel mundial ha causado un rechazo y condena absolutos, y ¡claro! El gobierno federal aseguró que es mentira, como vemos, es muy fácil mentir para nuestros políticos, igual que lo hicieron los Duarte, entre muchos, muchísimos más.

La clase política a lo largo de la historia ha construido un camino lleno de mentiras, que tienen el objetivo de encumbrar a alguno de ellos aunque eso represente aniquilar a los de casa, destruirlos con mentiras y difamaciones para después mentir en otro plano, a la gente, nos mienten en la cara, mirándonos a los ojos, es verdaderamente increíble cómo defienden sus mentiras, pero más increíble aún que nosotros se las creamos.

Hoy tenemos que empezar por darle más importancia a lo que se hace que a lo que se dice, que la compra de espacios publicitarios de estos personajes no nos confundan, porque ahora vivimos en un país en el que es más importante lo que se declara que lo que se hace, esta historia indudablemente debe cambiar , en esa medida daremos oportunidad a mejores mujeres y hombres; la manera de conducir un país no debe basar su fortaleza en la mentira, hagamos una reflexión sobre todo lo que nos han mentido, sobre todo los que mienten actualmente de cara a la elección de 2018.

El país hoy más que nunca requiere del compromiso de gente de bien para sacar adelante las aspiraciones de millones de mexicanos, no permitamos que nos vuelvan a mentir, no podemos cruzarnos de brazos, que la ilusión que genera una dádiva no siga comprometiendo a las futuras generaciones, no crucemos los brazos ante los que mienten, alcemos la voz y demos un paso al frente, no podemos resignarnos a que todo siga igual, vamos renovando a toda esta plana de mentirosos por mujeres y hombres que están ahora mismo buscando la manera de cambiar el rumbo.

Una mentira es una declaración realizada por alguien que cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean, de forma que se oculte la realidad en forma parcial o total. Una cierta oración puede ser una mentira si el interlocutor piensa que es falsa o que oculta parcialmente la verdad. En función de la definición, una mentira puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva, exagerar una verdad, si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses del oyente. Las ficciones, aunque falsas, no se consideran mentiras. Mentir es decir una mentira. A las personas que dicen una mentira, especialmente a aquellas que las dicen frecuentemente, se las califica de mentirosas. Mentir implica un engaño intencionado y consciente. Tiene como sinónimos: embuste, bola, calumnia, coba o falacia. (Wikipedia).

Mucho cuidado con nuestras decisiones y en quienes seguimos creyendo a pesar de que nos engañan una y otra vez. La mentira dura mientras la verdad llega.

