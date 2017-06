Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-06-21

1.- Corachivas y lo mismo siempre

2.- Jiutepec

3.- Selva

4.- Tecuanes

1.- Los Corachivas, presentados por Graco Ramírez, vienen con el mismo lenguaje de siempre, que tienen planes a corto, mediano y largo plazos, pero no se dio ningún tipo de especificaciones, ni lo que le va a costar a Morelos el que este cuadro se haya venido a estos lares para ocupar un estadio sin acabar y cuyos costos nadie sabe, sólo que los trabajos se dieron directamente a una persona, sin mayores trámites, y de las injusticias que sufrieron los trabajadores nadie habla, como tampoco que no tiene jugadores de Morelos, salvo uno, y al que ya conocían porque estuvo con los nayaditas y tuvo una buena temporada, pero lo demás nada, y eso que va a incorporar jóvenes, por lo pronto, nada, y tienen el pretexto directo, que los tiempos se los comieron, y no hablan de que se está entrenando fuera de Morelos, y que la mayoría de los encuentros amistosos serán en el Estado de México, y sólo van a hacer el honor de dejarse ver por la afición cuando se encare a los Pumas de la Universidad, al parecer, contra lo que quedó del primer equipo, y que ni siquiera llegó a finales en el torneo pasado, pero ya dicen que es la gran presentación, y, desde luego, muchos se lo creyeron, mientras que José Luis Higuera decía que el presidente del equipo es él.

a.- Que el equipo tienen planes a corto, mediano y largo plazo. ¿Graco comprometió el estadio más allá de su mandato?.

b.- ¿Es alianza deportiva con Chivas porque Jorge Vergara es el dueño?.

c.- Se habla del grupo Omnilife, ¿qué no el dueño es Jorge Vergara?.

d.- ¿Cómo quieren hacer afición si no entrenan en Morelos y no tienen jugadores de Morelos, más que uno?.

e.- Sacado del boletín oficial, supuestamente dicho por Graco: “Informó que el compromiso asumido por Jorge Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara, y José Luis Higuera, dueño del Club Atlético Zacatepec, es la formación deportiva de niños, adolescentes y jóvenes y la vinculación y arraigo con la sociedad morelense”

f.- Si dicen que el equipo viene con planes a largo plazo, que lo firmen y que si no cumplen haya penalización.

g.- ¿Dónde está el convenio que se firmó para que el equipo llegara a Morelos.

h.- Tampoco dio a conocer Graco las razones por las cuales ya no se tiene al equipo de Víctor Sánchez Ayala.

i.- Que la directiva actual de Corachivas va a invertir en casa club, no es relevante.

j.- Que el objetivo es ir a primera división. Así lo sueñan todos los que están en liga de ascenso.

2.- En Jiutepec, de siempre se le dijo a Manuel Agüero que el que se iba a hacer cargo del deporte en su municipio no tiene capacidad, y así lo está demostrando, pero el alcalde ni se inmuta, al fin es el deporte y los deportistas los que lo padecen.

3.- Selva Cañera sigue sin definiciones, y como vi las cosas ayer, veo difícil que les presten el estadio del ingenio.

4.- Los Tecuanes perdieron la franquicia de la tercera división y tendrán una de cuarta.